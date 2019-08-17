ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Мартин Хельме

В среду он заявил, что никакого предполагавшегося ранее массового сокращения шахтеров и энергетиков не будет, потому что Эстонии нужна собственная энергетика, поэтому сланцевые электростанции должны продолжить работу. Прежде говорилось о сокращении более чем 1000 ида-вируских работников концерна "Eesti Energia", вместо этого без работы останутся 350 человек.

Уже на следующий день Хельме продолжил "борьбу" за рабочие места, заявив, что гендиректор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер утратил доверие в его глазах и поэтому его следует уволить. До этого Вахер говорил о необходимости проведения сокращений в PPA, поскольку из министерства пришли указания по составлению программы сокращения расходов. Однако выяснилось, что министр превысил свои полномочия, когда пытался уволить Вахера или приостановить действие его полномочий. Юри Ратас, который в нынешнем правительстве отца и сына Хельме занимает должность министра по извинениям, снова получил работу, и жизнь в стране идет дальше.