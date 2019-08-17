ОПРОС: Попадались ли вы на удочку мошенников?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Сергей ВИНОГРАДОВ: - Мошенники встречались, но наши отношения заканчивались, как правило, весело. Сам люблю поговорить и с удовольствием общался, выслушивал и высказывал свое мнение. Так как, в принципе, я человек подготовленный, поймать меня в ловушку еще ни одному "продавцу" не удалось. Буду улыбаться, разговаривать, но ничего не возьму и свое не отдам. Не стоит бегать, просто показать свою доброжелательность и вежливо отказаться.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Инна НЯППИ: - Не приходилось, но моя мама однажды подписалась на "бесплатные" БАДы, за которые, оказалось, не только пришлось платить, но еще и пени набегали. К счастью, мы вовремя смогли остановить поток и строго ее предупредили, чтоб никого не слушала. Теперь бывает, что и по делу звонят, но она отвечает: "Не могу говорить, занята". Напугалась один раз, теперь осторожничает. Если мне звонят с незнакомого номера, всегда смотрю на первые цифры, по незнакомым номерам обычно вообще не отвечаю.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Елена ЗАХАРОВА: - Сталкивалась с разными историями, но сама не попадалась. Хотя звонили и домой заходили. Стараюсь не разговаривать с подозрительными людьми на улицах, а дома проще - собака большая есть, не позволит чужаку зайти.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Вера ВЕРШИНИНА: - Никогда не случалось. Слышу по радио, как участились случаи мошенничества, но надеюсь, что со мной не может такого случиться, потому что не разговариваю с подозрительными людьми и на улице или по телефону ничего не куплю.