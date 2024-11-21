Марья-Лийза Вейзер: Кассе по безработице стоило бы перевести свой головной офис в Ида-Вирумаа

С учетом того, что в Таллинне самый низкий уровень безработицы в Эстонии и самые дорогие офисные помещения, было бы разумно с точки зрения экономии и региональной политики перевести головной офис кассы по безработице в Ида-Вирумаа. Ранее "Isamaa" уже предлагала перевести Академию внутренней обороны в Нарву, и в результате частичной реализации этого плана был построен Нарвский учебный центр Академии внутренней обороны.

Перевод государственных учреждений в Йыхви, Нарву, Силламяэ или Кохтла-Ярве предоставил бы местным жителям возможность работать рядом с домом. Это сократит необходимость ездить на работу между столицей и уездом. Это стимулировало бы местную экономику и повысило бы качество жизни на местах, обеспечив людей более стабильной работой. Перевод госбюджетных рабочих мест в Ида-Вирумаа - один из немногих быстрых и эффективных способов создать больше рабочих мест в уезде.

Цены на недвижимость в Ида-Вирумаа значительно ниже, чем в столице. Это дает возможность госучреждениям работать здесь дешевле, чем в Таллинне. Кроме того, местные услуги, такие как уборка коммерческих помещений, ИТ-поддержка и питание, также дешевле. Поэтому перевод государственных учреждений в Ида-Вирумаа стал бы не только социальным шагом, но и экономически разумным решением для экономии государственных расходов.

Переехавшее в регион государственное учреждение будет потреблять услуги местных предприятий, создавая новые возможности для бизнеса и рабочие места в частном секторе. Это, в свою очередь, оживило бы местную деловую среду и способствовало бы долгосрочному развитию Ида-Вирумаа. Йыхви и Нарва располагают развитой инфраструктурой, включая современные офисные помещения, хорошее транспортное сообщение и необходимую ИТ-инфраструктуру. На рынке труда региона также есть образованные и квалифицированные специалисты, которые смогли бы успешно работать в госучреждениях.

Размещение государственных учреждений в Ида-Вирумаа дало бы мощный толчок развитию местного бизнеса. Местные предприятия могли бы предоставлять госучреждениям различные услуги, такие как вышеупомянутые услуги общественного питания, ИТ и уборки. Потребность госучреждений в услугах и товарах увеличила бы местный спрос.

Перевод государственных учреждений приведет в Ида-Вирумаа больше образованных специалистов, которые, в свою очередь, будут нуждаться в жилье, услугах и возможностях для отдыха. Это, в свою очередь, оказало бы поддержку развитию недвижимости, местным магазинам, культурным и спортивным учреждениям и другим видам деятельности, которые оживят регион. Это также сделает регион более привлекательным для инвестиций.