Региональная политика Эстонии на протяжении десятилетий была ориентирована на столицу, в результате чего многие уезды Эстонии, в том числе Ида-Вирумаа, оказались в экономическом упадке. Вместо того чтобы подумать, как увеличить присутствие государства в Ида-Вирумаа, помочь уезду и его центрам притяжения в экономическом и социальном плане, а также укрепить его с точки зрения политики безопасности, правительство начало отступать из уезда.
Марья-Лийза Вейзер: Кассе по безработице стоило бы перевести свой головной офис в Ида-Вирумаа
Проводимая правительством политика жесткой экономии приводит в Ида-Вирумаа к закрытию представительств кассы по безработице в Кивиыли волости Люганузе и в Силламяэ, а также Департамента социального страхования в Кохтла-Ярве. Также будут закрыты лаборатория Департамента здоровья в Кохтла-Ярве и дом суда в Йыхви. Вывод государственных учреждений из Ида-Вирумаа экономически вреден, а также чреват ослаблением позиций эстонского духа, эстонского языка и культуры в уезде.
Вырастет и уровень относительной бедности, который в Ида-Вирумаа и так самый высокий по сравнению с другими уездами. В свете нынешней агрессивной политики России государство должно сосредоточить свое внимание на укреплении госбюджетных рабочих мест, структур и безопасности в Ида-Вирумаа.
Со времен советской оккупации Ида-Вирумаа был регионом, где эстонцы были национальным меньшинством на своей родине. Для продвижения эстонского национального самосознания, наших языка и культуры необходимы решительные шаги именно со стороны государства, чтобы подбодрить эстонцев перебираться в Ида-Вирумаа. Однако для этого нужны рабочие места. Вместе с отступлением государственных учреждений эстонский язык и культура в Ида-Вирумаа еще больше утратят свое значение.
Представительства кассы по безработице в Кивиыли и Силламяэ предлагают и осуществляют посредничество в трудоустройстве, обучения, а также консультирование по вопросам карьеры. Их закрытие значительно снизит шансы людей найти работу и получить поддержку, что крайне важно в нынешних сложных экономических условиях.
Закрытие Йыхвиского дома суда будет означать сокращение 40 госбюджетных рабочих мест, что, безусловно, приведет к серьезным последствиям для региона.
Присутствие госучреждений, без сомнения, также важно для поддержания социальных отношений и сплоченности общества. Как человек с ида-вирускими корнями, рискну утверждать, что такое закрытие госучреждений нельзя считать разумным. Скорее, это заставит местных жителей чувствовать себя забытыми, ненужными и лишенными государственной поддержки и заботы.
"Вывод государственных учреждений из Ида-Вирумаа экономически вреден, а также чреват ослаблением позиций эстонского духа, эстонского языка и культуры в уезде".Марья-Лийза Вейзер, старейшина таллиннского района Мустамяэ, бывший старейшина волости Люганузе ("Isamaa")
Действия во имя возможной экономии одного-двух миллионов евро заставляют задуматься о том, является ли уход государственного сектора эффективной и перспективной мерой, с учетом экономического положения жителей Ида-Вирумаа и ситуации с безопасностью в целом.
Ида-Вирумаа уже давно является одним из регионов с самым высоким уровнем безработицы в Эстонии, причем уровень безработицы здесь почти в два раза выше среднего по стране. Сворачивание сланцевой промышленности не сопровождалось созданием достаточного количества рабочих мест. Это привело к миграции и отъезду людей из региона. В частности, молодежь и люди с высшим образованием уезжают в Таллинн, Тарту или за границу, поскольку в своем уезде не хватает работы по специальности. К сожалению, нынешняя государственная политика только подстегивает такое развитие событий.
Привлечение в Ида-Вирумаа большего числа госучреждений позволило бы расширить выбор рабочих мест и мотивировало бы людей остаться. Почему бы головному офису кассы по безработице не обосноваться в Ида-Вирумаа, например, в Кивиыли или в уездном центре Йыхви?
С учетом того, что в Таллинне самый низкий уровень безработицы в Эстонии и самые дорогие офисные помещения, было бы разумно с точки зрения экономии и региональной политики перевести головной офис кассы по безработице в Ида-Вирумаа. Ранее "Isamaa" уже предлагала перевести Академию внутренней обороны в Нарву, и в результате частичной реализации этого плана был построен Нарвский учебный центр Академии внутренней обороны.
Перевод государственных учреждений в Йыхви, Нарву, Силламяэ или Кохтла-Ярве предоставил бы местным жителям возможность работать рядом с домом. Это сократит необходимость ездить на работу между столицей и уездом. Это стимулировало бы местную экономику и повысило бы качество жизни на местах, обеспечив людей более стабильной работой. Перевод госбюджетных рабочих мест в Ида-Вирумаа - один из немногих быстрых и эффективных способов создать больше рабочих мест в уезде.
Цены на недвижимость в Ида-Вирумаа значительно ниже, чем в столице. Это дает возможность госучреждениям работать здесь дешевле, чем в Таллинне. Кроме того, местные услуги, такие как уборка коммерческих помещений, ИТ-поддержка и питание, также дешевле. Поэтому перевод государственных учреждений в Ида-Вирумаа стал бы не только социальным шагом, но и экономически разумным решением для экономии государственных расходов.
Переехавшее в регион государственное учреждение будет потреблять услуги местных предприятий, создавая новые возможности для бизнеса и рабочие места в частном секторе. Это, в свою очередь, оживило бы местную деловую среду и способствовало бы долгосрочному развитию Ида-Вирумаа. Йыхви и Нарва располагают развитой инфраструктурой, включая современные офисные помещения, хорошее транспортное сообщение и необходимую ИТ-инфраструктуру. На рынке труда региона также есть образованные и квалифицированные специалисты, которые смогли бы успешно работать в госучреждениях.
Размещение государственных учреждений в Ида-Вирумаа дало бы мощный толчок развитию местного бизнеса. Местные предприятия могли бы предоставлять госучреждениям различные услуги, такие как вышеупомянутые услуги общественного питания, ИТ и уборки. Потребность госучреждений в услугах и товарах увеличила бы местный спрос.
Перевод государственных учреждений приведет в Ида-Вирумаа больше образованных специалистов, которые, в свою очередь, будут нуждаться в жилье, услугах и возможностях для отдыха. Это, в свою очередь, оказало бы поддержку развитию недвижимости, местным магазинам, культурным и спортивным учреждениям и другим видам деятельности, которые оживят регион. Это также сделает регион более привлекательным для инвестиций.