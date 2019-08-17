Яна Павленкова и ее друзья подарят идавирусцам новые знания

- Все происходит на добровольных началах, потому что никаких проектов у нас нет и денег тоже, - отмечает Яна. - Все специалисты, в том числе и японские, приезжают к нам за свои средства и трудиться будут безвозмездно. Мы нашли организации, которые смогли нам бесплатно предоставить помещения. Необходимое для занятий оборудование обеспечиваем тоже сами. В июле провели подобный лагерь в Таллинне, все получилось здорово и отклики очень хорошие. Идея продолжить начинание в Ида-Вирумаа не случайна - сейчас в регионе напряженная обстановка, на предприятиях большие сокращения, люди переживают, мы с друзьями искренне сочувствуем и решили хоть немножко помочь в трудные времена, показав что-то новое, обратив внимание на дигитальные технологии, дав возможность получить базовые знания и практику в вышеназванных сферах. Надеемся, что новые знания медиатехнологий помогут в будущем не только разнообразить досуг, но и кого-то, возможно, подтолкнут к поиску новых направлений деятельности. Поэтому ждем не только детей 9-16 лет, но и их родителей, которые имеют возможность убедиться, что это не так трудно, как, может быть, кому-то представляется.