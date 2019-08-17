Яна Павленкова и ее друзья подарят идавирусцам новые знания

В четверг, 22 августа, в Кохтла-Ярвеском молодежном центре стартует короткий лагерь "TECH Heroes" для детей и молодежи, заинтересованных в новых знаниях в сферах анимации, программирования и видеообработки. Прикоснуться к технологиям им помогут специалисты из Эстонии и Японии. Четыре последующих дня встречи с этими же менторами продолжатся в нарвской "Vaba Lava". Участие - бесплатно.
Летний лагерь - это частная инициатива руководителя фонда "Прототрон" Яны Павленковой, и ее можно назвать также благотворительной акцией, так как за занятия никто ничего не платит, а наставники не будут получать зарплату.
- Все происходит на добровольных началах, потому что никаких проектов у нас нет и денег тоже, - отмечает Яна. - Все специалисты, в том числе и японские, приезжают к нам за свои средства и трудиться будут безвозмездно. Мы нашли организации, которые смогли нам бесплатно предоставить помещения. Необходимое для занятий оборудование обеспечиваем тоже сами. В июле провели подобный лагерь в Таллинне, все получилось здорово и отклики очень хорошие. Идея продолжить начинание в Ида-Вирумаа не случайна - сейчас в регионе напряженная обстановка, на предприятиях большие сокращения, люди переживают, мы с друзьями искренне сочувствуем и решили хоть немножко помочь в трудные времена, показав что-то новое, обратив внимание на дигитальные технологии, дав возможность получить базовые знания и практику в вышеназванных сферах. Надеемся, что новые знания медиатехнологий помогут в будущем не только разнообразить досуг, но и кого-то, возможно, подтолкнут к поиску новых направлений деятельности. Поэтому ждем не только детей 9-16 лет, но и их родителей, которые имеют возможность убедиться, что это не так трудно, как, может быть, кому-то представляется.
В команде ментор по созданию видео и его обработке - генеральный директор японской кинокомпании "LiveYourDreams Inc." Тей Кавасаки, ментор по программированию - Денис Пронин, его помощник Георгий Соколов, ментор по каллиграфии и оригами Райли Харата. "Проработав в этой области более десяти лет, я уверен, что мультимедийные технологии - это будущее. Оснащение людей этими навыками может помочь открыть новые двери и создать лучшее будущее!" - считает ментор по анимации Александр Битсков.
В Нарве предложение энтузиастов вызвало горячий отклик: они рассчитывали на 20 человек, зарегистрировалось семьдесят и список уже закрыли. Яна сказала, что сейчас они ищут возможности для того, чтобы пригласить в лагерь больше людей, а в субботу проведут дополнительную короткую встречу в торговом центре "Астри". В Кохтла-Ярве несколько мест пока открыто.