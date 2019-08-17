Один вечер и несколько типов политиков

Как показали безумные события второй половины дня минувшего четверга, во-первых, эстонская политика пока еще не скучная Скандинавия и, во-вторых, в Эстонии по-прежнему очень разные по своим способностям политики.

Не буду уходить в науку, как в свое время сделал Отт Луми со своей классификацией типов политиков ("Kes on Eestis australopiteek-poliitik, kes tark poliitik?"/"Кто в Эстонии политик-австралопитек, а кто умный политик?", опубликовано в газете "Постимеэс" в феврале 2011 года на основе доклада, зачитанного на конференции Союза газет), но события, связанные со скандалом вокруг увольнения главы полиции, дают достаточно материала, чтобы нарисовать портреты и привести примеры. В некотором роде этот вечер вобрал в себя весь мир эстонской (правительственной) политики.