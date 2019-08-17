Люганузеский тендер на зимнее обслуживание дорог возмутил оппозицию

Люганузеское волостное управление объявило тендер на зимнее содержание дорог в волости на следующие три года. В условиях тендера Люганузеская волость разделена на 11 частей, две из которых находятся в городе Кивиыли. Принять участие в тендере могут все предприятия с годовым оборотом 60000 евро и имеющие хотя бы одну машину мощностью более 50 кВт.