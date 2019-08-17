Люганузеский тендер на зимнее обслуживание дорог возмутил оппозицию

Конкурс госпоставки, объявленный в Люганузеской волости с целью найти фирму для зимнего обслуживания дорог, поставил на дыбы оппозиционных депутатов: по их оценке, выиграть тендер сможет любой, у кого в хозяйстве найдется мало-мальски мощный трактор. По словам волостного старейшины, причины для беспокойства нет.
Люганузеское волостное управление объявило тендер на зимнее содержание дорог в волости на следующие три года. В условиях тендера Люганузеская волость разделена на 11 частей, две из которых находятся в городе Кивиыли. Принять участие в тендере могут все предприятия с годовым оборотом 60000 евро и имеющие хотя бы одну машину мощностью более 50 кВт.