Сб, 17.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Люганузеский тендер на зимнее обслуживание дорог возмутил оппозицию

Плохое качество снегоуборки в Кивиыли долго доставляло горожанам головную боль. Принесет ли решение новый период зимнего обслуживания, покажет предстоящая зима.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Конкурс госпоставки, объявленный в Люганузеской волости с целью найти фирму для зимнего обслуживания дорог, поставил на дыбы оппозиционных депутатов: по их оценке, выиграть тендер сможет любой, у кого в хозяйстве найдется мало-мальски мощный трактор. По словам волостного старейшины, причины для беспокойства нет.

Люганузеское волостное управление объявило тендер на зимнее содержание дорог в волости на следующие три года. В условиях тендера Люганузеская волость разделена на 11 частей, две из которых находятся в городе Кивиыли. Принять участие в тендере могут все предприятия с годовым оборотом 60000 евро и имеющие хотя бы одну машину мощностью более 50 кВт.

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