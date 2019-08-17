ПЕРЕДОВИЦА: Времена изменились

Это были времена, когда местные жители с нетерпением ожидали, что правительство что-нибудь предпримет. Но государство было слабым, системы социальной поддержки практически отсутствовали и денег не хватало даже на самые элементарные вещи, такие как автомобильное топливо для полиции или современные автомобили для спасателей и скорой помощи.

В той ситуации на каждого потенциального инвестора, который собирался прийти в Ида-Вирумаа и создать рабочие места, смотрели как на долгожданного ангела-спасителя. Никто не задумывался о том, будут ли сопутствовать новому предприятию шум, пыль или неприятные запахи.

Теперь уже давно другие времена, и также в Ида-Вирумаа, который, правда, все еще борется с безработицей, люди оценивают свою жизненную среду по совсем другим меркам. В этом мы могли убедиться в случаях, когда планировалось создание здесь нового известнякового или сланцевого карьера или сплошная вырубка леса в популярной зоне отдыха.