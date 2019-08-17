ПЕРЕДОВИЦА: Времена изменились

1990-е годы особенно сильно ударили по Ида-Вирумаа. Резкое падение цен на нефть пагубно сказалось на сланцевой и химической промышленности, некоторые предприятия с энергоемким производством закрылись навсегда, исчезновение восточного рынка нанесло болезненные удары по рыбной промышленности тойлаского региона и фабрикам "Кренгольма", под вопросом оказалась судьба бывших военных предприятий "Балтиец" и "Silmet", трагический конец Оруского торфокомбината отозвался эхом по всей Эстонии и т.д.
Это были времена, когда местные жители с нетерпением ожидали, что правительство что-нибудь предпримет. Но государство было слабым, системы социальной поддержки практически отсутствовали и денег не хватало даже на самые элементарные вещи, такие как автомобильное топливо для полиции или современные автомобили для спасателей и скорой помощи.
В той ситуации на каждого потенциального инвестора, который собирался прийти в Ида-Вирумаа и создать рабочие места, смотрели как на долгожданного ангела-спасителя. Никто не задумывался о том, будут ли сопутствовать новому предприятию шум, пыль или неприятные запахи.
Теперь уже давно другие времена, и также в Ида-Вирумаа, который, правда, все еще борется с безработицей, люди оценивают свою жизненную среду по совсем другим меркам. В этом мы могли убедиться в случаях, когда планировалось создание здесь нового известнякового или сланцевого карьера или сплошная вырубка леса в популярной зоне отдыха.
Также протест жителей Ахтме против строительства завода по производству щебня и масла не мог ни для кого стать сюрпризом. Тамошние люди давно, особенно после закрытия шахты "Ahtme" и сланцевой ТЭЦ, а также золоотвала, научились ценить тишину и чистоту вокруг себя. Людей можно ведь упрекнуть в том, что они ничего не понимают в делах, и просто эмоциональный протест, согласно процессуальному порядку, не урегулирован законами, однако чиновники и бизнесмены не могут игнорировать тот факт, что для людей их дом действительно имеет огромное эмоциональное значение. И уже давно не рукоплещут самозабвенно каждому новому рабочему месту как манне небесной. Времена изменились, а вместе с ними и люди.