Сб, 17.08.2019
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Попавший под удар глава полиции провел рабочий день в Ида-Вирумаа

Эльмар Вахер вчера подтвердил "Северному побережью", что Министерство внутренних дел осведомлено о планах сокращений в PPA и для министра это не могло быть сюрпризом.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Побывавший в пятницу в Ида-Вирумаа с рабочим визитом генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер, комментируя "Северному побережью" проявившуюся в четверг напряженную ситуацию с министром внутренних дел, сказал, что теперь PPA, очевидно, нужно быть готовым к различным контрольным рейдам.

- Теперь можно ожидать различных аудитов и надзоров в Департаменте полиции и погранохраны с целью найти еще причины. Яак Мадисон ведь сказал, что у него есть данные, которые очень ясно демонстрируют неблагонадежность Эльмара Вахера. Мы узнали, что это случай Ханнеса Румма. Возможно, есть что-то еще, но кажется, что нет. А раз нет, значит, нужно приходить искать. Это логично. С большим интересом жду всех этих аудитов и различных надзорных производств. Я их не боюсь, - сказал Вахер.

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