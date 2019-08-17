Попавший под удар глава полиции провел рабочий день в Ида-Вирумаа

- Теперь можно ожидать различных аудитов и надзоров в Департаменте полиции и погранохраны с целью найти еще причины. Яак Мадисон ведь сказал, что у него есть данные, которые очень ясно демонстрируют неблагонадежность Эльмара Вахера. Мы узнали, что это случай Ханнеса Румма. Возможно, есть что-то еще, но кажется, что нет. А раз нет, значит, нужно приходить искать. Это логично. С большим интересом жду всех этих аудитов и различных надзорных производств. Я их не боюсь, - сказал Вахер.