Обанкротившееся производство задолжало украинцам

ТОО Modulehouse в июле объявило о прекращении деятельности и сокращении всех работников - более сотни человек. Юридически зарегистрированное в Таллинне предприятие базировалось на промышленной окраине Нарвы и занималось строительством деревянных каркасных модульных зданий под ключ. Активно сотрудничали со шведскими и норвежскими заказчиками.

После публикации в "Северном побережье" об этой неприятной новости сокращенный из Modulehouse житель Украины Александр Горев сообщил: "Предприятие задолжало сотрудникам большие суммы. Руководство сказало, что заработная плата выплачена полностью, но есть задолженность по командировочным".

Проживающий под Киевом Горев говорит, что таких, как он, бывших работников, вернувшихся в Украину с неполученными командировочными, порядка двух десятков человек. "Это люди из разных городов, нас собирали и мы работали в Нарве на заводе, потом отсылали в Швецию, где мы, таким образом, и доработали".

Не подлежащие налогообложению, а следовательно, более "дешевые" для работодателя командировочные компенсации составляли, по словам Горева, примерно одну треть дохода работников.

"По документам мы проходили по самым минимальным шведским расценкам, то есть вообще копейки, а все остальное - командировочные, - говорит собеседник из Украины. - Крайний раз мы получали в начале лета. Людям остались должны в среднем больше двух тысяч - у всех по-разному, конкретно мне должны 2700 евро", - рассказал Горев.

По его словам, о перспективе получить командировочные деньги им никто ничего так и не сказал. Бывшие работники только ждут решения судьи насчет объявления банкротства. "Но судья в отпуске аж до сентября, то есть вопрос не решен - банкротный управляющий еще не назначен", - осведомлен сокращенный работник из Украины.

Александр Горев вкратце описал свой трудовой путь в Modulehouse: в 2018 году группа иностранных работников поработала на производстве в Нарве, где каждый продемонстрировал свою квалификацию, а в 2019 году их направили в командировку в центральную Швецию, в город Бурленге.

"Там (строили) четыре больших дома. Уже тогда, когда мы там работали, у них были большие проблемы с деньгами: когда мы уезжали, из четырех домов сдали только один. На данный момент там остались человек пять, но они ничего сами не завершат, потому что работы так много, что поначалу работали больше сотни человек: и литовцы, и с Эстонии, и из Украины", - рассказал собеседник.

Первая группа командированных вернулась, по словам Горева, в апреле, вторая - в конце мая. Приехали из Швеции в Эстонию - и сразу домой в Украину.

Касса страхования от безработицы разводит руками:

- В случае банкротства работодателя командировочные не относятся к выплатам, которые компенсирует касса по безработице, - подтверждает "Северному побережью" Ардо Росин, заместитель руководителя отдела возмещений Эстонской кассы по безработице. - Но работники могут выставить это требование к работодателю в ходе банкротного производства.