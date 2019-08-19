79-летнего кохтлаярвесца разыскивают с утра субботы

Виктор покинул свой дом в Кохтла-Ярве около восьми часов утра 17 августа и еще не вернулся.

Полиция сообщает, что Виктор иногда плохо ориентируется во времени и пространстве и поэтому может не найти дорогу домой. Мужчина и раньше уходил, никому не сказав, но так долго дома еще не отсутствовал.