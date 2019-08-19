Пн, 19.08.2019
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79-летнего кохтлаярвесца разыскивают с утра субботы

Виктор.

ФОТО: Полиция

Полиция просит помощи в поиске 79-летнего жителя Кохтла-Ярве Виктора, которого в последний раз видели в субботу утром.

Виктор покинул свой дом в Кохтла-Ярве около восьми часов утра 17 августа и еще не вернулся.

Полиция сообщает, что Виктор иногда плохо ориентируется во времени и пространстве и поэтому может не найти дорогу домой. Мужчина и раньше уходил, никому не сказав, но так долго дома еще не отсутствовал.

На Викторе, скорее всего, коричневый свитер и темные джинсы. Виктор худощавый, ростом около 170 см.

Полиция просит всех, кто видел Виктора после утра 17 августа, сообщить об этом по телефону 112.

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