79-летнего кохтлаярвесца разыскивают с утра субботы

Полиция просит помощи в поиске 79-летнего жителя Кохтла-Ярве Виктора, которого в последний раз видели в субботу утром.
Виктор покинул свой дом в Кохтла-Ярве около восьми часов утра 17 августа и еще не вернулся.
Полиция сообщает, что Виктор иногда плохо ориентируется во времени и пространстве и поэтому может не найти дорогу домой. Мужчина и раньше уходил, никому не сказав, но так долго дома еще не отсутствовал.
На Викторе, скорее всего, коричневый свитер и темные джинсы. Виктор худощавый, ростом около 170 см.
Полиция просит всех, кто видел Виктора после утра 17 августа, сообщить об этом по телефону 112.