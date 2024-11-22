Выявлены нарушения на заводах сланцевых масел и электростанциях

Согласно результатам специальной проверки, в компании "Enefit Power", входящей в состав концерна "Eesti Energia", допущены серьезные экологические нарушения, которые могут повлечь за собой штрафы, возбуждение уголовного дела и репутационный ущерб. Это, как пишет ERR, затруднит привлечение источников финансирования и может привести к приостановке работы заводов по производству сланцевого масла или электростанций.