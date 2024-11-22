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Выявлены нарушения на заводах сланцевых масел и электростанциях

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Сланцевые электростанции и заводы масел "Eesti Energia" расположены в деревне Аувере на административной территории города Нарва-Йыэсуу.
Сланцевые электростанции и заводы масел "Eesti Energia" расположены в деревне Аувере на административной территории города Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Согласно результатам специальной проверки, в компании "Enefit Power", входящей в состав концерна "Eesti Energia", допущены серьезные экологические нарушения, которые могут повлечь за собой штрафы, возбуждение уголовного дела и репутационный ущерб. Это, как пишет ERR, затруднит привлечение источников финансирования и может привести к приостановке работы заводов по производству сланцевого масла или электростанций.

В отчете по итогам спецпроверки, охватившей 2020-2023 годы, говорится, что на заводах по производству сланцевого масла и на электростанциях "Enefit Power" превышаются предельно допустимые значения загрязняющих веществ. Также установлено, что правление предприятия подготовило, а члены правления "Eesti Energia" утвердили финансовые годовые отчеты, содержащие неверные данные по экологическим аудитам.

Теперь все это вскрылось и может повлечь штрафы или даже остановку производств.

Министр финансов Юрген Лиги сообщил, комментируя результаты специальной проверки, что министерство в настоящее время сотрудничает с руководством концерна для устранения недостатков.

Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.

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