Празднование Дня восстановления независимости Эстонской Республики в Ида-Вирумаа: променад в Оруском парке и различные концерты

Сегодня, в 28-ю годовщину восстановления независимости Эстонской Республики, в Ида-Вирумаа состоится несколько концертов. "Северное побережье" предлагает обзор некоторых.
Биргит Ыйгемеэль выступит в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
Scanpi
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступает Биргит с бендом. Вход свободный.
Маарья нынче вечером на сцене в Оруском парке.
Матти Кямяря / Põhjarannik
* В Оруском парке в Тойла в 18.00 - XXIII променад в Оруском парке: Маарья-Лийс Илус и Карл-Эрик Таукар. Стоимость билетов в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия билет со скидкой - 10 евро, билет без скидки - 12 евро; дошкольникам вход бесплатный.
* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступает Нарвский симфонический оркестр (дирижер Анатолий Щура) и Лиза Шклявер (кларнет; Германия). В программе произведения Эллера, Сибелиуса, Глинки и других известных композиторов.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступают Ольга Зайцева (сопрано), Мадис Кари (кларнет) и Ральф Тааль (рояль). Прозвучат жемчужины классической музыки Моцарта, Штрауса, Пуленка, Пярта и других. Вход свободный.
* У пруда по улице Айа в Синимяэ - пикник, посвященный Дню восстановления независимости: в 20.00 - акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тарво Вальма, в 21.30 - кинотеатр на открытом воздухе: "Правда и справедливость". Вход свободный.