Празднование Дня восстановления независимости Эстонской Республики в Ида-Вирумаа: променад в Оруском парке и различные концерты

Маарья нынче вечером на сцене в Оруском парке. Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Оруском парке в Тойла в 18.00 - XXIII променад в Оруском парке: Маарья-Лийс Илус и Карл-Эрик Таукар. Стоимость билетов в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия билет со скидкой - 10 евро, билет без скидки - 12 евро; дошкольникам вход бесплатный.

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступает Нарвский симфонический оркестр (дирижер Анатолий Щура) и Лиза Шклявер (кларнет; Германия). В программе произведения Эллера, Сибелиуса, Глинки и других известных композиторов.