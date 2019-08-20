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Празднование Дня восстановления независимости Эстонской Республики в Ида-Вирумаа: променад в Оруском парке и различные концерты

Одним из наиболее ярких мероприятий годовщины восстановления независимости в Ида-Вирумаа традиционно является променад в Оруском парке.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сегодня, в 28-ю годовщину восстановления независимости Эстонской Республики, в Ида-Вирумаа состоится несколько концертов. "Северное побережье" предлагает обзор некоторых.

Биргит Ыйгемеэль выступит в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

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* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступает Биргит с бендом. Вход свободный.

Маарья нынче вечером на сцене в Оруском парке.

Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Оруском парке в Тойла в 18.00 - XXIII променад в Оруском парке: Маарья-Лийс Илус и Карл-Эрик Таукар. Стоимость билетов в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия билет со скидкой - 10 евро, билет без скидки - 12 евро; дошкольникам вход бесплатный.

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступает Нарвский симфонический оркестр (дирижер Анатолий Щура) и Лиза Шклявер (кларнет; Германия). В программе произведения Эллера, Сибелиуса, Глинки и других известных композиторов.

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступают Ольга Зайцева (сопрано), Мадис Кари (кларнет) и Ральф Тааль (рояль). Прозвучат жемчужины классической музыки Моцарта, Штрауса, Пуленка, Пярта и других. Вход свободный. 

* У пруда по улице Айа в Синимяэ - пикник, посвященный Дню восстановления независимости: в 20.00 - акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тарво Вальма, в 21.30 - кинотеатр на открытом воздухе: "Правда и справедливость". Вход свободный.

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