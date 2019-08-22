ОДИН ВОПРОС: Намерены ли вы покинуть должность?

- Разумеется нет, и я не понимаю такого требования. Нет ничего незаконного в том, если ты делаешь подчиненному предложение самому покинуть должность. Люди, говорящие, будто правовое государство в опасности, уже сами в истерике.

Напротив, сама Керсти Кальюлайд неоднократно показывала, что не годится для должности. Она проявляла неприязнь к одной из парламентских партий. Она позиционировала себя, как руководитель оппозиции, резиденцией которого служит Кадриорг. Она не понимает, какова ее роль в парламентарном государстве. Мы и раньше говорили ей: уйди сама в отставку. Если президент страны, обязанный быть выше сиюминутной политики, занимается подрывом демократически избранного правительства, то она подрывает конституционный порядок, а также раскалывает общество.