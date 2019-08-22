Жители Азери пикетировали против деятельности религиозного движения

Вчера в спокойном поселке Азери был в некоторой степени необычный день. Общество "Движение искателей Бога" созвало религиозных деятелей со всего мира, чтобы устроить в глиняной столице конференцию пасторов. Но поскольку многим местным жителям цели движения неясны, большое количество азерисцев собралось вместе, чтобы мирно выразить протест против деятельности религиозного движения в поселке.
Деятельность религиозного движения в Азери осуществляется посредством НКО Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine, которое учредили три года назад. На месте действует в основном член правления общества Максим Торгашов. Однако все чаще в поселке можно увидеть также основателя и лидера международного религиозного движения Сергея Шидловского, который присутствовал там и вчера.
Жителей беспокоит деятельность религиозного движения
Если пасторы провели конференцию довольно укромно - в огороженном лентами и охранниками народном доме, то местные жители протестовали там же, на улице. За порядком следила группа полицейских, а рядом с ними играли совсем маленькие дети, будто это было самое обычное семейное мероприятие.
Хотя настроение на мероприятии казалось довольно позитивным, на сердце у местных жителей большая и тяжелая тревога, для выражения которой около ста человек и пришли на место с лозунгами.
Поскольку люди и общества, связанные с движением, уже приобрели в Азери большое количество недвижимости, возникло некоторое недоверие. Например, появились вопросы, зачем покупают недвижимость и какова более отдаленная цель религиозного движения. Также многие задаются вопросом, откуда берутся деньги, на которые покупают здания и квартиры.
По словам одного из организаторов вчерашней демонстрации Олега Горбанева, мероприятие показывает отношение людей к ведущейся в Азери деятельности искателей Бога, которая беспокоит многих местных жителей. "Не их вера, а манера вести дела, - уточнил он. - Постоянно врут. Постоянно угрожают". Горбанев добавил, что ему известны случаи, когда руководители религиозного движения даже отправляли местным жителям сообщения с угрожающим подтекстом.
Участник акции протеста Михкель Симониш назвал причиной протеста желание показать всей Эстонии, что происходит в Азери. "Наша местная власть производит такое впечатление, будто ее особо не интересует, чего жители Азери на самом деле хотят", - констатировал он.
По словам Симониша, было бы неправильно сказать, что деятельность искателей Бога не нравится местным жителям. "Она нас пугает. Потому что мы не знаем, какова их истинная цель. У людей есть право покупать недвижимость, здесь нет ничего незаконного. Вопрос в том, для чего вы ее покупаете", - подчеркнул он.
В Азери планируют религиозный центр
Хотя значительная часть недвижимости в поселке уже продана Движению искателей Бога, самое большое противостояние вызывает план выставить на продажу местный народный дом - религиозное движение уже проявило интерес к покупке этого здания. Но местные жители встревожены: где они тогда будут собираться? И что будет, если новые собственники недвижимости вдруг решат, например, обнести ее оградой?
Сам Сергей Шидловский на импровизированной пресс-конференции сказал, что в ходе двухдневного мероприятия встретились с представителями различных религий и посетили церковь Олевисте. По его словам, на конференции, в рамках которой состоялась также встреча с главой волости Виру-Нигула, собрались пасторы, бизнесмены и политики более чем из двадцати стран.
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ЭЙНАР ВАЛЛБАУМ, старейшина волости Виру-Нигула:
Решение о продаже народного дома не является окончательным.
Шидловский отметил, что относится к протестующим положительно, потому что у них есть право выражать свое мнение, и пояснил, что понимает, почему местные жители переживают: в Азери до сих пор ничего не происходило, и местные жители хотят, чтобы это так и оставалось. Он добавил, что молится за тех, кто против Движения искателей Бога.
На тему недвижимости Шидловский сказал, что земли приобрели для строительства в поселке международного религиозного центра. Однако он отметил, что недвижимости приобретено вовсе не так много, как утверждается. В основном якобы куплены развалины, которые хотят восстановить.
Волость может отказаться от продажи народного дома
Узнать о проблеме местных жителей пришел также старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Валлбаум. В ответ на просьбу журналиста выразить свое мнение о протестной акции он лаконично сказал, что Эстония - демократическое государство. "Люди должны иметь возможность проявлять свою волю".
По словам Валлбаума, сильно беспокоящая местных жителей продажа народного дома не является решенным вопросом. "Я должен приводить в исполнение решения, которые были приняты до меня. Но их, несомненно, возможно пересмотреть, если народ Азери хотел бы собираться в народном доме", - отметил он, добавив, что статистика последних двух лет все же показывает, что люди туда ходят не так уж часто.