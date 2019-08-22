Жители Азери пикетировали против деятельности религиозного движения

Деятельность религиозного движения в Азери осуществляется посредством НКО Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine, которое учредили три года назад. На месте действует в основном член правления общества Максим Торгашов. Однако все чаще в поселке можно увидеть также основателя и лидера международного религиозного движения Сергея Шидловского, который присутствовал там и вчера.

Жителей беспокоит деятельность религиозного движения

Если пасторы провели конференцию довольно укромно - в огороженном лентами и охранниками народном доме, то местные жители протестовали там же, на улице. За порядком следила группа полицейских, а рядом с ними играли совсем маленькие дети, будто это было самое обычное семейное мероприятие.

Хотя настроение на мероприятии казалось довольно позитивным, на сердце у местных жителей большая и тяжелая тревога, для выражения которой около ста человек и пришли на место с лозунгами.

Поскольку люди и общества, связанные с движением, уже приобрели в Азери большое количество недвижимости, возникло некоторое недоверие. Например, появились вопросы, зачем покупают недвижимость и какова более отдаленная цель религиозного движения. Также многие задаются вопросом, откуда берутся деньги, на которые покупают здания и квартиры.

По словам одного из организаторов вчерашней демонстрации Олега Горбанева, мероприятие показывает отношение людей к ведущейся в Азери деятельности искателей Бога, которая беспокоит многих местных жителей. "Не их вера, а манера вести дела, - уточнил он. - Постоянно врут. Постоянно угрожают". Горбанев добавил, что ему известны случаи, когда руководители религиозного движения даже отправляли местным жителям сообщения с угрожающим подтекстом.

Участник акции протеста Михкель Симониш назвал причиной протеста желание показать всей Эстонии, что происходит в Азери. "Наша местная власть производит такое впечатление, будто ее особо не интересует, чего жители Азери на самом деле хотят", - констатировал он.

По словам Симониша, было бы неправильно сказать, что деятельность искателей Бога не нравится местным жителям. "Она нас пугает. Потому что мы не знаем, какова их истинная цель. У людей есть право покупать недвижимость, здесь нет ничего незаконного. Вопрос в том, для чего вы ее покупаете", - подчеркнул он.

В Азери планируют религиозный центр

Хотя значительная часть недвижимости в поселке уже продана Движению искателей Бога, самое большое противостояние вызывает план выставить на продажу местный народный дом - религиозное движение уже проявило интерес к покупке этого здания. Но местные жители встревожены: где они тогда будут собираться? И что будет, если новые собственники недвижимости вдруг решат, например, обнести ее оградой?