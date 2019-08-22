Отправили в мир знаний

Хорошая традиция продолжается девятнадцать лет: в середине августа, предприятие приглашает первоклассников, чьи родители трудятся в концерне, на веселый праздник первого звонка. В этом году за парты впервые сядут 67 мальчишек и девчонок, и это важное событие на этот раз решили отметить развлекательно-познавательной поездкой в Раквере. Помимо посещения водного центра "Aqva", праздничного обеда и интересной экскурсии в городище Раквере, будущие первоклассники получили в подарок школьные рюкзаки, заполненные всем необходимым для успешного начала учебного года.