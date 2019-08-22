Отправили в мир знаний

У будущих первоклассников, родители которых трудятся в "Viru Keemia Grupp", уже состоялся праздник первого звонка, который прозвучал для них в Раквере.
Хорошая традиция продолжается девятнадцать лет: в середине августа, предприятие приглашает первоклассников, чьи родители трудятся в концерне, на веселый праздник первого звонка. В этом году за парты впервые сядут 67 мальчишек и девчонок, и это важное событие на этот раз решили отметить развлекательно-познавательной поездкой в Раквере. Помимо посещения водного центра "Aqva", праздничного обеда и интересной экскурсии в городище Раквере, будущие первоклассники получили в подарок школьные рюкзаки, заполненные всем необходимым для успешного начала учебного года.
Поздравляя будущих первоклашек, председатель правления Ахти Асманн назвал это событие одной из любимейших традиций концерна, пожелав собравшимся первоклашкам удачного старта в мир новых знаний, хороших отметок и школьного пути, полного увлекательных открытий.