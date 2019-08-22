"Мы в полную силу выступим против бюрократической машины"

Посетивший в среду, 14 августа, хутора Тойлаской волости министр сельской жизни Март Ярвик отметил, что отечественные продукты всегда являлись для него, как потребителя, предпочтением номер один, и он не гнушается также сам их выращивать.
- Вы участовали в Тойлаской волости в общереспубликанском летнем семинаре "LEADER" и посетили два хутора, производящих качественную эстонскую еду: Раямыйза, где разводят мясных коров и перерабатывают мясо, а также занимающийся выращиванием зерновых хутор Пюхаору. Насколько важно для вас, как потребителя, чтобы еда была местная, и насколько вы готовы прилагать усилия для ее приобретения: выбирать места покупки, платить больше, самому выращивать продукты и т.д.?