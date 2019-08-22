Чт, 22.08.2019
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"Мы в полную силу выступим против бюрократической машины"

Март Ярвик на хуторе Раямыйза.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Посетивший в среду, 14 августа, хутора Тойлаской волости министр сельской жизни Март Ярвик отметил, что отечественные продукты всегда являлись для него, как потребителя, предпочтением номер один, и он не гнушается также сам их выращивать.

- Вы участовали в Тойлаской волости в общереспубликанском летнем семинаре "LEADER" и посетили два хутора, производящих качественную эстонскую еду: Раямыйза, где разводят мясных коров и перерабатывают мясо, а также занимающийся выращиванием зерновых хутор Пюхаору. Насколько важно для вас, как потребителя, чтобы еда была местная, и насколько вы готовы прилагать усилия для ее приобретения: выбирать места покупки, платить больше, самому выращивать продукты и т.д.?  

- Эстонская еда всегда была для меня номером один. В начале 1990-х годов я побывал в Финляндии и увидел, как финн ел все же финскую еду, а не то, что привозилось откуда-то издалека. Наши врачи и специалисты по здоровью тоже говорят, что местная еда - самая хорошая. Так же, как местная вода, поступающая из-под земли или из крана. Нам не нужно покупать "Боржоми" и другие знаменитые марки. 

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