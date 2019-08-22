Предыдущий старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский инициировал отстранение от должности председателя Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста и волостной управы, однако за несколько дней до голосования сам приостановил действие своих депутатских полномочий. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ушедший в Рийгикогу с поста старейшины Йыхвиской волости Мартин Репинский подтолкнул оппозицию к отстранению от должности своих однопартийцев - руководителей Йыхвиского волостного управления и собрания и предложил кандидатуру нового старейшины, однако в решающий момент сам неожиданно дал задний ход.

В Йыхвиском волостном собрании сегодня выставят на голосование вотумы недоверия волостной управе под руководством Макса Каура, председателю волостного собрания Эдуарду Эасту и заместителю председателя Елене Безводицкой. Заявления подали на заседании в конце июля оппозиционные депутаты, к которым примкнул также член входящей в йыхвискую коалицию фракции Центристской партии Аллан Мянд.

Инициатива поступила от Репинского

Лидер оппозиции Нина Негласон тогда сказала, что имеется подтверждение 11 депутатов, что на следующем заседании они проголосуют за вотум недоверия. "Разумеется, в политике можно что-то точно утверждать только тогда, когда наступит день икс и мы увидим, сколько рук поднимется", - сказала она в тот раз.

Опасения опытного муниципального политика были небезосновательны, и вчера она была уже совсем не так уверена в наличии необходимых голосов.

Негласон и некоторые другие члены Йыхвиского волостного собрания утверждают, что инициатива очередной попытки выражения недоверия поступила от бывшего волостного старейшины Мартина Репинского.

По словам Негласон, первая встреча на эту тему состоялась еще в конце апреля. "Мартин обратился к нам, поскольку был недоволен стилем управления Йыхвиской волостью. По его словам, планируются еще более крупные перестановки, в ходе которых избирательный союз Осипенко попытается поставить еще большее количество своих людей на разные должности", - рассказала она, добавив, что Репинский признался, что в зимней волне увольнений опытных работников в Йыхвиской волости, вызвавшей сильное возмущение общественности, избавление от некоторых людей не было его инициативой и его уговорили на это члены избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu".

- Мы не стали сразу же после этого подавать заявления о выражении недоверия. Последовало еще много встреч. Например, у нас не было претензий к Максу Кауру, но Мартин считал, что Каур не должен оставаться волостным старейшиной, - сказала Негласон, отметив, что до подачи заявления о вотуме недоверия дело дошло только тогда, когда появилась убежденность, что вотум сможет пройти. Репинский, чтобы гарантировать свой голос, обещал восстановить свой статус члена Йыхвиского волостного собрания, что он и сделал с 1 августа.

Член волостного собрания Теэт Энок сказал, что Репинский позвонил также ему и поинтересовался, примет ли он участие в вотуме недоверия. "Понятно, что Мартин был агитатором. Он сказал, что вернется в волостное собрание, пройдет этот тернистый путь. Он эту кашу заварил и теперь будет ее расхлебывать", - отметил Энок.

Член волостного собрания и Партии реформ Марис Тоомел тоже подтверждает, что инициатива выразить недоверие волостным руководителям поступила от Мартина Репинского. "Он звонил и очень много общался. Сказал, что нынешний партнер по сотрудничеству (избирательный союз Осипенко) слишком властный, они не могут продолжать сотрудничать. Он беспокоился только о том, как он будет выражать недоверие своим однопартийцам - Эасту и Кауру".

В старейшины прочили Андреса Яадла

По словам Нины Негласон, Репинский также подписал черновик одного заявления о выражении недоверия. "Позднее он попросил, чтобы его подписи там не было, потому что он поговорил с председателем Центристской партии Юри Ратасом, и Ратас якобы разрешил проголосовать против своих однопартийцев, но не ставить подпись под заявлением о вотуме недоверия", - передала она сказанное Репинским.

По словам Теэта Энока, Репинский также предложил кандидата на должность нового старейшины Йыхвиской волости, коим был бывший мэр Раквере, весной вернувшийся в Центристскую партию Андрес Яадла.

ТЕЭТ ЭНОК: Мартин сказал, что он эту кашу заварил и теперь будет ее расхлебывать.

Несколько недель назад в Йыхви состоялась встреча с Яадла, в которой участвовало большинство выражающих недоверие, но не было Репинского, который находился в зарубежной поездке. "Яадла был согласен прийти, и команда была составлена", - сказал Энок.

Андрес Яадла сказал вчера "Северному побережью", что действительно участвовал во встрече, на которой обсуждали дальнейшие пути развития Йыхви, а также его возможное избрание волостным старейшиной. По его словам, он с интересом рассмотрел бы возможность работы старейшиной Йыхвиской волости, но сперва нужно дождаться решений волостного собрания, которые будут приняты в четверг.

Репинский неожиданно ушел из собрания

Однако Репинский, к удивлению выражающих недоверие, в конце прошлой недели решил приостановить действие своих депутатских полномочий. "Это был явный признак того, что он передумал", - считает Тоомел.

Также Репинский не явился на встречу инициаторов вотума недоверия, которая состоялась вчера во второй половине дня. По словам Аллана Мянда, в среду утром Репинский сказал ему, что придет, но сам не пришел.

На телефонные звонки "Северного побережья" Репинский не ответил.

В четверг утром Мартин Репинский в беседе с корреспондентом портала rus.err.ee сказал:

- Это не так. Я считаю, что и волостной старейшина, и руководители волостного собрания, и вся коалиция работают достаточно эффективно. Но я действительно общался с представителями разных сторон. Считаю, что для того, чтобы быть в курсе ситуации на месте, нужно общаться и с оппозицией. Но никаких таких шагов, мол, это я инициировал вотум недоверия, конечно же не было. И, разумеется, никакой черновик я не подписывал. На момент подачи текста о вотуме недоверия я даже не был членом волостного собрания.

- Информация о том, что я предлагал заменить Макса Каура, и якобы называл Яадла кандидатом на пост старейшины, не соответствует действительности. Макс Каур пришел в управу вместе со мной, а когда я вернулся в Рийгикогу, то предложил назначить его на место волостного старейшины. Мы с ним очень плодотворно сотрудничали. А фамилии его возможных сменщиков как раз звучали со стороны оппозиции, предложившей объявить вотум недоверия. С моей стороны не было ни предложений о том, чтобы кого-то поменять, ни о том, чтобы выразить кому-то вотум, - добавил Мартин Репинский.