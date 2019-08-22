ПЕРЕДОВИЦА: В Йыхви проиcходит все более шальное комбинирование

Не очень-то верится, будто члены Йыхвиского волостного собрания придумали такое, что именно Репинский подбивал их на замену нынешней волостной власти. Для этого по инициативе Репинского происходили различные встречи и велось множество телефонных переговоров. Даже новый кандидат в волостные старейшины Андрес Яадла приезжал себя показать.

После длившейся несколько месяцев подготовки этой комбинации Репинский, однако, берет и прыгает в сторону, не давая также общественности никаких объяснений причин такого. Или же противостоящему ему в данном случае лагерю Осипенко удалось каким-то болевым приемом или бочкой меда просто перевести его из броска на лопатки? Возможно, из этого положения и нельзя выйти с разумным объяснением, из чего следует также его молчание.

Для лагеря Осипенко закрепление у власти в Йыхви кажется более сильной необходимостью, чем для кого-либо другого. При закреплении власти самой сильной валютой служат как муниципальные рабочие места, так и выполняемые на волостные деньги работы и услуги. Достойно внимания, что большая часть властных депутатов нынешнего Йыхвиского волостного собрания в той или иной мере этим связаны.