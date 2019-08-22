В Нарва-Йыэсуу ищут человека, бросившего котят

8 августа в Нарва-Йыэсуу возле курзала обнаружили картонную коробку с котятами. Котят было шестеро, вместе с ними были также три кошки в возрасте семи месяцев. Все животные были сытые, чистые, дружелюбные и не боялись людей.
Два котенка обрели новый дом еще до того, как найденышей отвезли в приют, остальные ждут в кохтла-ярвеском приюте для бездомных животных "Grey Dogs" друзей, которые заберут их в новый дом.
Специалист Нарва-Йыэсууского горуправления по окружающей среде Яан Метсис ждет информацию о лицах, предположительно бросивших животных, по телефону 517 3150 или по адресу э-почты: jaan.metsis@narva-joesuu.ee.