В Силламяэ к весне построят современный рынок

Бульвар Виру по праву считается торговой улицей - именно здесь находятся самые крупные в городе свежих морских ветров торговые центры и супермаркеты, а скоро добавится еще одно новое здание - оно уже возводится на Виру, 14. Работы начались в июле и по плану инвесторов стройка должна завершиться весной следующего года. ТОО "Арагатс" инвестирует в этот объект более миллиона евро, площадь здания - 1300 квадратных метров, оно будет одноэтажным, но с тремя входами. Строительство ведет фирма "Mapri Ehitus".