Чт, 22.08.2019
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В Силламяэ к весне построят современный рынок

Строить начали недавно, но уже весной бульвар Виру пополнится еще одним бизнес-зданием.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Бульвар Виру в Силламяэ скоро пополнится еще одним новым бизнес-зданием, большую часть площади которого планируют отдать под крытый рынок.

Бульвар Виру по праву считается торговой улицей - именно здесь находятся самые крупные в городе свежих морских ветров торговые центры и супермаркеты, а скоро добавится еще одно новое здание - оно уже возводится на Виру, 14. Работы начались в июле и по плану инвесторов стройка должна завершиться весной следующего года. ТОО "Арагатс" инвестирует в этот объект более миллиона евро, площадь здания - 1300 квадратных метров, оно будет одноэтажным, но с тремя входами. Строительство ведет фирма "Mapri Ehitus". 

Этот участок недвижимости несколько лет назад приобрело ТОО "Арагатс" и представитель собственников Араик Карапетян заметил, что прежний владелец также планировал на этом месте строительство крытого рынка, но что-то у него не сложилось.

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