Оценки авторскому кино поставят зрители

Фестиваль проходит с 2008 года, а его особенностью является то, что лучший фильм определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри, в состав которого могут войти абсолютно все желающие. Это один из самых масштабных в России форумов короткого метра. Кино одновременно смотрят в разных городах и странах. Президент Всероссийского фестиваля "Арткино" Сергей Тютин написал кохтла-ярвеским партнерам, что искренне радуется, что три года назад к фестивальным традициям подключился Кохтла-Ярвеский виртуальный филиал Русского музея, и тому, что эстоноземельцы вновь готовы в нем поучаствовать.

Руководитель виртуального филиала Ольга Жаркова добавила, что миссия фестиваля "АРТкино" - возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино путем популяризации короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми авторами.

- Нельзя сказать, что в нашем импровизированном зале аншлаг, но киноманы в городе однозначно есть - несколько десятков зрителей с удовольствием приходят посмотреть фильмы, - сказала она. - Привлекает не только необычный формат мероприятия, но и желание новых открытий, новые авторы, темы и творческие находки.