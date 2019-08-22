Оценки авторскому кино поставят зрители

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 28 по 30 августа состоится конкурсный кинопоказ в рамках ХI Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов "АРТкино". Каждый зритель имеет право поставить свою оценку стараниям авторов. Начало программы ежедневно в 13.00. Вход на просмотр - свободный.
Фестиваль проходит с 2008 года, а его особенностью является то, что лучший фильм определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри, в состав которого могут войти абсолютно все желающие. Это один из самых масштабных в России форумов короткого метра. Кино одновременно смотрят в разных городах и странах. Президент Всероссийского фестиваля "Арткино" Сергей Тютин написал кохтла-ярвеским партнерам, что искренне радуется, что три года назад к фестивальным традициям подключился Кохтла-Ярвеский виртуальный филиал Русского музея, и тому, что эстоноземельцы вновь готовы в нем поучаствовать.
Руководитель виртуального филиала Ольга Жаркова добавила, что миссия фестиваля "АРТкино" - возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино путем популяризации короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми авторами.
- Нельзя сказать, что в нашем импровизированном зале аншлаг, но киноманы в городе однозначно есть - несколько десятков зрителей с удовольствием приходят посмотреть фильмы, - сказала она. - Привлекает не только необычный формат мероприятия, но и желание новых открытий, новые авторы, темы и творческие находки.
С 28 по 30 августа каждый день в Белом зале будет демонстрироваться примерно полуторачасовая программа кинолент и так как это уже заключительный тур фестиваля, зрители смогут сыграть значительную роль в определении победителя. В этом году фильмы, вошедшие в список лучших, объединены в трех темах: "Весна", "Лето" и "Осень".