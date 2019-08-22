Новый корпус Ида-Вируской центральной больницы возведет "Astlanda Ehitus"

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сказал, что речь идет о важном шаге на пути развития центральной больницы, начатом в начале века. "Для того чтобы пациенты получали основные услуги здравоохранения в одном месте, наряду с больничным комплексом будет построен Ахтмеский центр здоровья первичного уровня".

Новые услуги

Ахтмеский дом здоровья, или центр здоровья первичного уровня, станет пристройкой к открытому в 1963 году G-корпусу больницы, увеличив площадь более чем на 2200 квадратных метров. Запланированный срок строительства - 17 месяцев, и стоимость строительства - более 4 миллионов евро. В центре здоровья расположатся наряду с помещениями семейных врачей и сестер помещения физиотерапии, а также акушерской помощи и патронажной службы.

Пристройка будет интегрирована со старым G-корпусом, в котором после перестройки будет вестись амбулаторный прием врачей-специалистов.

К новому корпусу активного лечения - или М-корпусу - добавятся 8700 квадратных метров новой площади. Корпус должен быть построен за два года и обойдется примерно в 15 миллионов евро. В новом корпусе разместятся большинство терапевтических палат, кабинет ангиографии, лаборатория, служба патологии и часть помещений радиологической службы - в общем будет модернизирована инфраструктура одиннадцати лечебных подразделений.

Строительство на этом не закончится

- Заключенный с "Astlanda Ehitus" строительный договор не охватывает реконструкцию G-корпуса: ее тендер находится в стадии подготовки, - пояснил коммуникационный руководитель Ида-Вируской центральной больницы Юло Вельдре. - Общая стоимость проекта может составить по оценкам до 30 миллионов евро; поддержку для него получат из Европейского фонда регионального развития.

Спроектировало пристройки к М- и G-корпусам эстонское инженерное бюро ТОО "Innopolis Insenerid". Проект новых корпусов делает особенным то, что в нем применили метод информационного моделирования сооружений (BIM), позволяющий с помощью программ тестировать здания и понять возможные узкие места стройки еще до начала работ.