Хороший слух охотника спас заблудившегося в лесу мужчину

Об обнаружении Виктора сообщил в центр тревоги в понедельник около 22.30 охотник, который услышал в лесу крики мужчины. Пожилой мужчина за несколько дней отошел от своего дома в Ахтме на расстояние около 15 километров. По сообщению полиции, Виктор находится под наблюдением медиков и его жизни ничто не угрожает.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант поблагодарил охотника, услышавшего в лесу крики о помощи заблудившегося мужчины. Полиция отправила на поиски Виктора большие силы. В понедельник вечером его искали также с помощью вертолета, в первую очередь на обочинах дорог рядом с его домом и на лугах.

По словам Клийманта, Виктор не смог точно описать свой путь и у него не было никакой связи с тем местом, где его нашли. В субботу утром свидетели видели, что он собрал яблоки возле своего дома, отнес их в дом и вышел из него.

Как сказал Клиймант, поиски Виктора особенно затруднило отсутствие какого-либо представления о том, в каком направлении он мог двигаться. К тому же в ближайших окрестностях в общественных местах не было камер, в объектив которых он мог бы попасть. "Повезло, что его все-таки нашли", - отметил Клиймант.

Он добавил, что если люди замечают в общественном месте пожилых людей, которым явно трудно сориентироваться, то вполне уместно предложить им помощь.