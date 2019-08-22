В День шахтера представится редкая возможность увидеть выступление NOËP

Исполняющий электронную музыку в стиле инди-поп NOËP (Андрес Кыппер) прибудет в Кохтла-Нымме из Франции, где выступает в этот четверг как один из главных исполнителей на фестивале, проходящем в средиземноморском курортном городе Сете. В Ида-Вирумаа NOËP выступал прошлым летом на фестивале Baltic Sun.

На гала эстонских музыкальных наград в 2016 году он удостоился награды за песню Rooftop. Одним из его известнейших хитов является также Move, сыгранный на Spotifys более 7 миллионов раз.

В ходе концертов NOËP, использующий синтезатор, ноутбук и симплер, превращается в человека-оркестр. В случае электронной музыки часто происходит так, что все звучит в записи, а артист просто прыгает и зажигает публику. Однако на концертах NOËP и вокал, и большая часть музыки рождаются на месте. "Я не упрощаю свою жизнь на сцене, однако это и сохраняет свежесть. Мне нравится, что я могу аранжировать свои песни в ходе живого выступления. У меня может все пойти наперекосяк - если нажму не ту кнопку, то так и получится. Иногда мне даже нравится, когда какая-то нота звучит не так, ведь сразу становится понятно, что я выступаю вживую", - говорил он Postimees.

Другого именитого исполнителя Дня шахтера Уку Сувисте можно увидеть и услышать в Ида-Вирумаа значительно чаще. Певец, в конце прошлого года прошедший в финал российской телепередачи "Голос", за последние годы стал одним из главных любимцев здешней публики.

Отмечаемый в последнее воскресенье августа День шахтера превратился в один из крупнейших народных праздников Ида-Вирумаа. В годы расцвета, когда его отмечали в Тойла и на сцену поднимались такие группы, как Modern Talking и Secret Service, число посетителей мероприятия достигало десяти тысяч человек. После того, как местом проведения празднества стал Кохтла-Нымме, количество участников поуменьшилось. Организуют мероприятие совместно Enefit Kaevandused и Viru Keemia Grupp.

"Этот праздник задуман прежде всего для наших работников и их семей, но на нем приветствуются, разумеется, и все желающие. Однако большой рекламы этого праздника мы больше не делаем", - отметила пресс-представитель Enefit Kaevandused Елена Дербнева.