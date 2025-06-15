ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Десять рекомендаций, чем заняться нынешними летом и осенью в Ида-Вирумаа

Крупнейшим летним мероприятием народного спорта в Ида-Вирумаа является Нарвский городской забег, который в этом году пройдет 28 и 29 июня и, как ожидается, соберет тысячи участников. А 20 сентября впервые состоится ночной забег "Нарвская осень".

На сайте Ида-Вирумааского союза спорта sportiv.ee можно найти подробную информацию о летних серийных соревнованиях в Ида-Вирумаа: в уезде есть своя беговая серия, летняя волейбольная серия, серии по диск-гольфу и петанку, а также регулярно проходят четверги ориентирования. Кроме того, марафон на Ийзакуском стадионе в июле или ультразабег в приморском парке Силламяэ в конце августа, который является чемпионатом Эстонии по бегу на 100 км.

Соревнования на стадионе Хейно Липпа в Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

4. Сопереживайте крупному соревнованию

21 июня лучшие спортсмены мира в своих дисциплинах соберутся в Йыхви на международном вечере легкой атлетики. Это одно из главных событий лета в Ида-Вирумаа, куда съезжаются любители легкой атлетики со всей Эстонии. Мировые рекордсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы нечасто соревнуются в Эстонии.

А футбольные фанаты могут до поздней осени поддерживать лучшую команду Ида-Вирумаа "Narva Trans", которая в первой половине этого сезона показала, что она снова среди лучших в Эстонии.

Концерт Томми Кэша в Йыхви. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

5. Посетите разнообразные культурные фестивали