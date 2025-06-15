ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Десять рекомендаций, чем заняться нынешними летом и осенью в Ида-Вирумаа

1. Наслаждайтесь солнцем и водными развлечениями на пляжах
Лучшие пляжи Эстонии находятся в Ида-Вирумаа. Будь то песчаное и более чем десятикилометровое взморье в Нарва-Йыэсуу или 30-километровый песчаный пляж на северном побережье Чудского озера. Кроме того, стоит посетить каменистый пляж в Тойла или пляж в Лиймала. На пляжах Ида-Вирумаа найдется место как тем, кто любит большую компанию, так и тем, кто ищет уединения. В более диких условиях озера Куртнаской озерной системы также подходят для купания.
2. Двигайтесь на природе в Ида-Вирумаа
В Ида-Вирумаа проложены сотни километров пешеходных троп, которые проходят по пущам Алутагузе, местным болотам и топям, бывшим промышленным территориям, а также вдоль побережья. Прежде чем отправиться в путь, узнайте больше информации на сайтах RMK, Алутагузеского туристического клуба и Алутагузеского национального парка. В Ида-Вирумаа сохранилось множество нетронутых уголков дикой природы, поэтому стоит быть готовым к встрече с дикими животными.
3. Занимайтесь спортом
Возможности для занятий спортом в Ида-Вирумаа улучшаются с каждым годом. В Йыхви и Кивиыли построены новые стадионы, а также отремонтированы стадионы в Ийзаку и Вока. Алутагузеский центр оздоровительного спорта в Паннъярве и центр оздоровительного спорта Эккекюла в Нарве с их холмистым рельефом стали меккой для любителей спорта. За последние годы в уезде появились десятки километров велопешеходных дорог. В Кохтла-Ярве и Нарве построены новые плавательные бассейны.
Крупнейшим летним мероприятием народного спорта в Ида-Вирумаа является Нарвский городской забег, который в этом году пройдет 28 и 29 июня и, как ожидается, соберет тысячи участников. А 20 сентября впервые состоится ночной забег "Нарвская осень".
На сайте Ида-Вирумааского союза спорта sportiv.ee можно найти подробную информацию о летних серийных соревнованиях в Ида-Вирумаа: в уезде есть своя беговая серия, летняя волейбольная серия, серии по диск-гольфу и петанку, а также регулярно проходят четверги ориентирования. Кроме того, марафон на Ийзакуском стадионе в июле или ультразабег в приморском парке Силламяэ в конце августа, который является чемпионатом Эстонии по бегу на 100 км.
4. Сопереживайте крупному соревнованию
21 июня лучшие спортсмены мира в своих дисциплинах соберутся в Йыхви на международном вечере легкой атлетики. Это одно из главных событий лета в Ида-Вирумаа, куда съезжаются любители легкой атлетики со всей Эстонии. Мировые рекордсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы нечасто соревнуются в Эстонии.
А футбольные фанаты могут до поздней осени поддерживать лучшую команду Ида-Вирумаа "Narva Trans", которая в первой половине этого сезона показала, что она снова среди лучших в Эстонии.
5. Посетите разнообразные культурные фестивали
Нынешние лето и осень в Ида-Вирумаа будут исключительно богаты на различные культурные фестивали. В конце июня начнется летний музыкальный фестиваль "Музыка семи городов", организуемый "Eesti Kontsert" уже в 27-й раз. В разных уголках уезда прозвучит классическая и более легкая музыка.
После Яанова дня в Ида-Вирумаа впервые состоятся Дни эстонской культуры ESTO, на которые приедет много зарубежных эстонцев.
В июле в Нарвском замке в течение нескольких дней будет проходить мотофестиваль "Narva Bike", в культурной программе которого примет участие легендарная шотландская рок-группа "Nazareth".
В августе в Нарве состоится театральный фестиваль Свободы, на котором представлены будут театры из стран, которые обычно не посещают Эстонию. В том же месяце в Кренгольмском квартале пройдут Нарвские дни оперы.
В сентябре на фестивале музыки и городской культуры "Station Narva", который уже стал неотъемлемой и желанной частью жизни Нарвы, выступят Томми Кэш, nublu, датская группа "Efterklang" и другие.
Кохтла-Ярве приглашает любителей классической музыки в городской парк, где на сцене, установленной на острове посреди озера, выступят Элина Нечаева, "Hortus Musicus", Нарвский симфонический оркестр и другие.
В июле в Нарва-Йыэсуу пройдет джазовый фестиваль, ярчайшей жемчужиной которого станет американская певица и номинантка на премию "Грэмми" этого года Кристи Дэшилл.
Семья любимого эстонского актера Гуйдо Кангура, уроженца Йыхви, в июле вновь пригласит любителей музыки на атмосферный Концерт у маяка на берегу Чудского озера в Раннапунгерья.
Под руководством молодежи в августе на певческой сцене в Ийзаку пройдет молодежный рэп-фестиваль, гостями которого станут несколько известных рэперов.
А семья Ныммисте организует на пикниковой сцене своего хутора Пости в деревне Сака серию летних музыкальных концертов, которые продлятся до сентября.
В сентябре сезон в Йыхвиском концертном доме откроется концертом "Nordic Pulse" под управлением Кристьяна Ярви.
6. Посмотрите три летних спектакля
Этим летом в Ида-Вирумаа сыграют три летних спектакля. На сцене мызы Мяэтагузе Март Сандер представит мистерию "Roosivõti". В городище Пуртсе состоится спектакль "Kippari unerohi" по мотивам новеллы Эдуарда Вильде "Сонное зелье шкипера Андерсена", а в Нарва-Йыэсуу в осушенном бассейне бывшего дома отдыха "Мереранна" "Uus Teater" покажет спектакль "Kahheldraal".
7. Расширьте свой кругозор в музеях
Свое разнообразие Ида-Вирумаа выражает и через музеи. Шахтный музей в Кохтла-Нымме, Нарвский музей в замке Германа, Ийзакуский приходской музей, Синимяэский музей в Вайвара и музей Силламяэ должны быть в маршруте каждого посетителя. Однако время от времени их стоит посещать и местным жителям, так как выставки и экспозиции постоянно обновляются.
8. Насладитесь вкусами Ида-Вирумаа
В Ида-Вирумаа есть различные заведения питания. Но также стоит посетить несколько фестивалей местной еды, таких как "Viru Toit", Улица причудской еды или День открытых хуторов. В конце сентября гурманов ждут и в Нарва-Йыэсуу, где главным героем гастрономического фестиваля является местная минога.
9. Посетите тематические парки приключений
И взрослые, и дети найдут увлекательные и запоминающиеся занятия в Кивиылиском центре приключенческого отдыха, построенном на склонах бывшего полукоксового отвала в Кивиыли и его окрестностях. Испытать острые ощущения можно также во время лодочных походов в Центре водного спорта в Айду или во время сафари по карьеру Айду. Приграничный город Нарва с его Кренгольмским кварталом сам по себе похож на тематический парк, где одной из естественных достопримечательностей является возможность посмотреть на Россию, находящуюся на другом берегу реки.
10. Расслабьтесь в спа
Если во время отпуска в Ида-Вирумаа проводить дни на природе, на приключенческих тропах, спортивных площадках и на культурных мероприятиях, то вечером или утром ваше тело также захочет расслабиться. Крупные спа в Нарва-Йыэсуу и Тойла, а также более уединенные в Мяэтагузе и Сака предлагают хорошие возможности для этого.