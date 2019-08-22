Тренер не спеша шлифует силламяэский талант в ходьбе

Тренер показавшей на проходившем в субботу чемпионате Эстонии в ходьбе на 10000 метров лучший в мире результат сезона среди девушек, установившей женский рекорд Эстонии и обошедшей в непосредственной борьбе всех мужчин 16-летней силламяэски Екатерины Миротворцевой Евгений Терентьев считает важным естественное развитие своей ученицы и не намерен форсировать ее тренировки.
Миротворцева прошла 10000 метров за время 47.37,82, более чем на полторы минуты улучшив также установленный 16 лет назад Екатериной Юткиной рекорд Эстонии среди женщин на этой дистанции. О высоком международном классе рекорда Эстонии свидетельствует то, что в мире Миротворцеву на данной дистанции в нынешнем сезоне обогнали всего 36 женщин. В европейском сезонном рейтинге она показала аж 18-й результат. В зачете же среди девушек до 18-ти лет она показала лучший результат сезона.