Тренер не спеша шлифует силламяэский талант в ходьбе

Миротворцева прошла 10000 метров за время 47.37,82, более чем на полторы минуты улучшив также установленный 16 лет назад Екатериной Юткиной рекорд Эстонии среди женщин на этой дистанции. О высоком международном классе рекорда Эстонии свидетельствует то, что в мире Миротворцеву на данной дистанции в нынешнем сезоне обогнали всего 36 женщин. В европейском сезонном рейтинге она показала аж 18-й результат. В зачете же среди девушек до 18-ти лет она показала лучший результат сезона.