Бывшие звезды эстонского и российского футбола встретятся в субботу в Нарве

Капитаном эстонской команды легенд является отыгравший за сборную 143 матча Марко Кристал. На поле выйдет также забивший первый гол за футбольную сборную Эстонии в отборочных играх после восстановления независимости Сергей Брагин, 2 июня 1993 года отправивший мяч в ворота Шотландии. Из бывших игроков сборной в состав команды вошли также Андрей Борисов, Теэт Аллас, Тоомас Тохвер, Янек Меэт и уроженец Нарвы Евгений Новиков.

Кроме них команду эстонских легенд футбола поддержат несколько ида-вируских легендарных футболистов - таких, как Максим Грузнов, на счету которого до сих пор самое большое количество забитых в лиге мастеров голов, Станислав Китто, Олег Курочкин, Андрей Шкалета и другие.

Самым знаменитым игроком команды ветеранов "Зенита" должен стать Сергей Кирьяков, который в течение своей профессиональной карьеры за этот клуб, правда, не играл. Тем не менее, в 90-е годы он входил в российскую сборную по футболу и сделал блестящую карьеру в Бундеслиге в составе "Karlsruhe". В течение шести сезонов он забил там 29 голов.

Из футболистов, ставших в 1984 году чемпионами СССР в составе "Зенита", в Нарву должны приехать Александр Желудков, Геннадий Тимофеев, Аркадий Афанасьев, Сергей Дмитриев, Александр Захариков и Борис Чухлов.

Организуемый "Narva Trans" и Эстонским союзом футбола футбольный фестиваль начнется в 10 часов на стадионе "Fama" с турнира между командами из трех членов.

Во второй половине дня мероприятия фестиваля переместятся на стадион "Kreenholmi", где для начала состоится игра легенд. А вечером в рамках Эстонской лиги мастеров встретятся "Narva Trans" и таллиннская "Flora". В перерывах между играми пройдет концерт.