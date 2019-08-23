Пт, 23.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Горы в Айдуской водной стране начнут двигать осенью

На Айдуском разрезе этим летом можно было кататься без ограничений. Только вот прокат лодок возле канала нынче не открывали.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя строитель Айдуской водной страны должен был определиться, в соответствии с первоначальным планом, еще в июне, проектирование и подготовка сложного тендера потребовали на пару месяцев больше времени, чем ожидалось. 

Если весной ЦУ "Айдуский центр водного спорта" надеялось объявить тендер на строительство водной страны в июне и летом начать строительные работы, то в реальности отставание от графика составляет пару месяцев. В течение нынешней недели будет объявлен тендер, но его срок составит 45 дней, а если потребуются какие-нибудь касающиеся тендера уточнения, то срок вырастет еще больше.  

- Именно сложность объекта затянула сроки, - признался исполнительный руководитель ЦУ Эрки Лайнъярв, что поскольку проектированием занимались три фирмы, имеющие, в свою очередь, субподрядчиков, то объединение работ потребовало времени. Хотя и сам тендер довольно сложный, поэтому юристам и тендерным специалистам пришлось немало над ним потрудиться. 

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