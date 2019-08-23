Горы в Айдуской водной стране начнут двигать осенью

Если весной ЦУ "Айдуский центр водного спорта" надеялось объявить тендер на строительство водной страны в июне и летом начать строительные работы, то в реальности отставание от графика составляет пару месяцев. В течение нынешней недели будет объявлен тендер, но его срок составит 45 дней, а если потребуются какие-нибудь касающиеся тендера уточнения, то срок вырастет еще больше.