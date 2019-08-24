Сохранение рабочих мест шахтеров и энергетиков радует и полицию

Оказавшийся на прошлой неделе в центре скандала с увольнением генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтверждает, что сделает всё, чтобы в Ида-Вирумаа не было сокращений полицейских, и рассказывает о том, как действия полиции становятся все более социально ориентированными и что значит "пустить преступников по миру".