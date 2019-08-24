Сб, 24.08.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Сохранение рабочих мест шахтеров и энергетиков радует и полицию

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер считает, что профилактика - более эффективный способ борьбы с преступностью, чем наказание, поскольку уголовным производством социальные проблемы не решить.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Оказавшийся на прошлой неделе в центре скандала с увольнением генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтверждает, что сделает всё, чтобы в Ида-Вирумаа не было сокращений полицейских, и рассказывает о том, как действия полиции становятся все более социально ориентированными и что значит "пустить преступников по миру".

- На прошлой неделе вы оказались в центре скандала, так как утверждали, что исходя из заданной программы сокращения расходов в Департаменте полиции и погранохраны придется сократить 150 рабочих мест. Для вас это обернулось личной атакой со стороны министра внутренних дел и заверениями министерства, что сокращений не будет. Кто же нагоняет туману?

- Сократить бюджет Департамента полиции и погранохраны на 20 миллионов евро в течение четырех лет невозможно без уменьшения численности сотрудников.

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