Полсотни человек совершили четырехчасовой поход, чтобы открыть для себя шахтерский поселок Вийвиконна, которому скоро исполнится сто лет, и ландшафт разреза. Когда-то женщина, приехавшая жить и работать в Вийвиконна из России, воскликнула, что попала в рай. Теперь некогда процветавший шахтерский поселок превратился в рай для туристов. Вот и на этот раз посетителей оказалось в Вийвиконна больше, чем его жителей.