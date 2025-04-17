Полсотни человек совершили четырехчасовой поход, чтобы открыть для себя шахтерский поселок Вийвиконна, которому скоро исполнится сто лет, и ландшафт разреза. Когда-то женщина, приехавшая жить и работать в Вийвиконна из России, воскликнула, что попала в рай. Теперь некогда процветавший шахтерский поселок превратился в рай для туристов. Вот и на этот раз посетителей оказалось в Вийвиконна больше, чем его жителей.
Для начала мы забрались на вершину вийвиконнаского терриконика, чтобы взбодрить пульс и взглянуть на поселок сверху. После спуска пульс поддерживала высоким возможность изучить разрушающиеся дома не только снаружи, но и - некоторые - изнутри. Например, удалось зайти в бывшую столовую, работавшую когда-то круглосуточно, ведь в конце каждой смены горняки должны были иметь возможность подкрепиться голубцами и карамельным киселем.