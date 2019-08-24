ОПРОС: Будете ли вы забирать свои пенсионные накопления второй ступени

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Марина ФИРСОВА: - Не буду, и муж тоже не собирается этого делать. Во всяком случае пока. Может быть потому, что некогда было еще эту тему хорошо обдумать, посмотрим, что дальше будет. Но пока не планируем продолжать накопления.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Мария АНДРЕЕВА: - Слышала о пенсионной реформе, но так как мне еще очень далеко до пенсии, вообще не думала об этом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Герри ОРГМА: - Не знаю, почти ничего об этом не читала еще, ведь времени для принятия решения как поступать дальше, еще достаточно. Есть ведь много разных нюансов в этой стратегии, мало ли что еще изменится... Пусть все окончательно решится.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эге МУРУЛАЙД: - Скорее всего не буду, все-таки это средства, накопленные для того, чтобы легче было жить на пенсии. Стоит еще порассуждать на эту тему, но скорее всего оставлю их в фонде.