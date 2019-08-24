ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Эдгар Сависаар

Разумеется, 30 лет назад Эдгар Сависаар стоял в Балтийской цепи не один. Но, несомненно, он сыграл одну из важнейших ролей в том, чтобы эта мощная демонстрация народов Эстонии, Латвии и Литвы, которая дала как тогдашним руководителям Советского Союза, так и всему остальному миру однозначный четкий сигнал о желании восстановления независимости этих государств, смогла состояться.
В качестве лидера Народного фронта он смог вовлечь народ Эстонии в эту акцию и плодотворно сотрудничать с руководителями тогдашних народных движений в Латвии и Литве.
Восстановление независимости продолжалось в течение нескольких лет, и большое количество людей работало в Эстонии во имя достижения этой цели. Однако Балтийская цепь - одно из ярчайших событий в этом напряженном процессе, и испытанные тогда эмоции трогают людей и спустя 30 лет. Поэтому на неделе празднования юбилея Балтийской цепи предостаточно причин вспомнить ее главного организатора, вышедшего на пенсию и живущего сейчас на хуторе Хундисильма. Какими целями руководствовался и в каком направлении Сависаар повел свою политическую карьеру после восстановления независимости Эстонии, это отдельная тема.