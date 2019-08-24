ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Эдгар Сависаар

В качестве лидера Народного фронта он смог вовлечь народ Эстонии в эту акцию и плодотворно сотрудничать с руководителями тогдашних народных движений в Латвии и Литве.

Восстановление независимости продолжалось в течение нескольких лет, и большое количество людей работало в Эстонии во имя достижения этой цели. Однако Балтийская цепь - одно из ярчайших событий в этом напряженном процессе, и испытанные тогда эмоции трогают людей и спустя 30 лет. Поэтому на неделе празднования юбилея Балтийской цепи предостаточно причин вспомнить ее главного организатора, вышедшего на пенсию и живущего сейчас на хуторе Хундисильма. Какими целями руководствовался и в каком направлении Сависаар повел свою политическую карьеру после восстановления независимости Эстонии, это отдельная тема.