Пт, 23.08.2019
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ФОТО ДНЯ: В детском саду "Kalevipoeg" открыта полностью реновированная ясельная группа

На снимке: директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс, помощник волостного старейшины Алексей Наумкин и волостной старейшина Йыхви Макс Каур.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг за несколько часов до заседания волостного собрания, на повестке дня которого значилось выражение недоверия всему руководству самоуправления, в Йыхви в детсаду "Kalevipoeg" открыли новую, полностью реновированную ясельную группу. Все помещения капитально отремонтированы, также в группе совершенно новая мебель.

По словам помощника старейшины Йыхвиской волости Алексея Наумкина, на обновление потрачено более 70000 евро. "В соответствии с бюджетной стратегией планируем в ближайшие годы потратить на ремонт групповых помещений еще 200000 евро, после чего все помещения детсадов "Kalevipoeg" и "Sipsik" должны будут соответствовать уровню детсада "Pillerkaar". Сейчас многие родители ощущают неравенство, поскольку их детям приходится ходить в детсад, который был построен 40-50 лет назад", - сказал Наумкин.

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