ФОТО ДНЯ: В детском саду "Kalevipoeg" открыта полностью реновированная ясельная группа

По словам помощника старейшины Йыхвиской волости Алексея Наумкина, на обновление потрачено более 70000 евро. "В соответствии с бюджетной стратегией планируем в ближайшие годы потратить на ремонт групповых помещений еще 200000 евро, после чего все помещения детсадов "Kalevipoeg" и "Sipsik" должны будут соответствовать уровню детсада "Pillerkaar". Сейчас многие родители ощущают неравенство, поскольку их детям приходится ходить в детсад, который был построен 40-50 лет назад", - сказал Наумкин.