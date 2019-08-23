Дымящая машина для уборки улиц привлекла внимание горожан

В среду в кохтла-ярвеской и йыхвиской группе в "Facebook" опубликовали видео работы дымящей коммунальной машины.

В комментариях отмечают, что дым неприятно пахнет, удивляются, что такой технике вообще разрешено передвигаться по городу, и советуют отправить ее на техосмотр; спрашивают, почему уборка улиц должна сопровождаться загрязнением воздуха и почему дымящая машина не попала в орбиту внимания полиции.

Член правления ТОО "N&V" Марика Корстен сказала, что эта машина не новая и ездит по городу постоянно уже три-четыре года.

- С технической стороны я не могу сказать, должна ли она выпускать такой дым. Но я знаю, что у этой машины для уборки улиц более мощный мотор и она всасывает пыль разом, так что нам не приходится гонять туда-сюда менее мощную технику. Поскольку машина прошла все техосмотры и всё в пределах нормы, то она может передвигаться по дорогам - просто у нее такой принцип работы, - рассказала Корстен.

По какой причине испускаемый машиной дым такой темный и имеет неприятный запах, она сказать не смогла.

По словам Корстен, никто из горожан не обращался из-за этой машины в коммунальную фирму.

- Сейчас очень модно фотографировать и сразу выкладывать фото в "Facebook", наш случай в этом плане не уникален, - Корстен не удивлена, что это видео начали распространять.

Заведующая Ида-Вирумааским бюро Инспекции окружающей среды Кятлин Лизденис после просмотра видео отметила, что, по ее оценке, такое облако дыма нормальным не выглядит, но эта тема инспекции совершенно не касается.

- Мы ничем не можем измерить, что там выбрасывается вместе с дымом. Это, скорее, работа для полиции, исходя из Закона о дорожном движении, - сказала она.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар сказал, что по видео можно сделать вывод, что проблема в дополнительном оборудовании.