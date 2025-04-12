Кохтла-Ярве скоро вновь украсится цветами

Газоны на кохтла-ярвеских улицах и в скверах уже радуют первоцветами, несмотря на апрельский снег: как только выглянет солнышко, желтые и фиолетовые крокусы тут же поднимают голову, приветствуя весну. Последние годы город экономит на весенних посадках, но это не значит, что клумбы и вазоны пустуют до лета - скоро распустятся тюльпаны и нарциссы, луковицы которых были высажен в разных местах и цветение которых обычно начинается с наступлением теплых дней.