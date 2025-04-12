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Кохтла-Ярве скоро вновь украсится цветами

Ксения Бразовских готова приложить все свои знания и силы, чтобы родной город становился еще краше. Вазоны на Кескаллеэ в мае снова зацветут и будут благоухать до поздней осени.
Ксения Бразовских готова приложить все свои знания и силы, чтобы родной город становился еще краше. Вазоны на Кескаллеэ в мае снова зацветут и будут благоухать до поздней осени. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Победителем тендера на посадку и уход за цветами в этом году вновь стала таллиннская фирма "MLJ Haljastus". Она обслуживала городские клумбы и в прошлом году. К концу мая в Кохтла-Ярве будет высажено около 5564 летних растений.

Газоны на кохтла-ярвеских улицах и в скверах уже радуют первоцветами, несмотря на апрельский снег: как только выглянет солнышко, желтые и фиолетовые крокусы тут же поднимают голову, приветствуя весну. Последние годы город экономит на весенних посадках, но это не значит, что клумбы и вазоны пустуют до лета - скоро распустятся тюльпаны и нарциссы, луковицы которых были высажен в разных местах и цветение которых обычно начинается с наступлением теплых дней.

Летние цветы начнут высаживать в начале мая и завершат к концу этого месяца. О том, чем порадуют кохтлаярвесцев в этом году, рассказала новый главный специалист по озеленению Ксения Бразовских.

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