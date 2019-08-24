Первые трещины в напряжении на рынке труда

В следующем году можно ожидать маленького роста безработицы - прежде всего из-за проблем в промышленном секторе. В удаленной же перспективе хронической проблемой Эстонии станет нехватка рабочей силы, а не безработица.

Полная занятость во втором квартале еще сохранялась

На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал данные исследования рабочей силы за второй квартал этого года. Из них следует, что по крайней мере с апреля до июня ситуация на рынке труда оставалась еще уверенной. Из всех людей в возрасте 15-74 года работой в этот период были заняты 68,1%. Уровень безработицы ограничивался в это время 5,1%.

В действительности можно сказать, что рынок труда Эстонии уже два года существует, по сути, при полной занятости. Хотя из квартала в квартал точные цифры выборочных исследований рабсилы немного колеблются, средний уровень безработицы 5% и уровень занятости 68% держатся уже со второй половины 2017 года. При этом стоит отметить, что прошлогодний экономический рост в 4% тоже не смог улучшить эти цифры.

То, что по крайней мере в смысле занятости мы приблизились к потолку, подтверждается и тем, что к столь же высокой степени занятости подошли во всем Евросоюзе только два государства: Швеция и Голландия. Средний показатель для 28 стран ЕС в последние кварталы тоже достиг пика, хотя и ограничивается всего 60%.

В будущем не предвидится превращения цены производимой из сланца электроэнергии в конкурентоспособную, поэтому приостановка запланированных ранее сокращений является лишь откладыванием неизбежного на потом.

Гораздо больше имеется государств с более низким, чем в Эстонии, уровнем безработицы. Причины этого явления следует искать в среде. На статус безработного неизбежно влияют предлагаемые в государстве меры рынка труда и социальные компенсации, которые в случае Эстонии никогда, очевидно, не позволят нам стать государством с самой низкой безработицей

Зарегистрированная безработица растет

И все же ситуация на рынке труда уже не такая безоблачная, как раньше. Данные кассы по безработице, касающиеся зарегистрированной безработицы, свидетельствуют о заметном росте безработицы в летние месяцы по сравнению с прошлым годом. В июне и июле в качестве безработных на учете стояли на 1000 человек больше, чем на тот же период прошлого года. При этом появление новых безработных было самым быстрым, начиная с 2012 года.

Причины роста цифр приводились также в прессе - это сокращения в энергетике и перерабатывающей промышленности. Более крупную волну сокращений в энергетическом секторе предотвратит недавнее вынужденное решение правительства сохранить в работе под предлогом гарантии надежности снабжения часть энергоблоков Нарвских электростанций. В будущем не предвидится превращения цены производимой из сланца электроэнергии в конкурентоспособную, поэтому приостановка запланированных ранее сокращений является лишь откладыванием неизбежного на потом.

В перерабатывающей промышленности последние крупные сокращения имели место в индустрии одежды, чья коммерческая модель не поспевает за ростом зарплат. Находящиеся под угрозой рабочие места имеются, по сути, и в других отраслях. При сравнении производительности здешних производств с существующей в других странах можно заметить множество предприятий, рабочий процесс на которых слишком трудоемкий и они не в состоянии существовать в условиях неизбежного приближения средней брутто-зарплаты к 1500 евро.

По этим причинам в ближайшем будущем можно ждать, скорее, роста безработицы, чем ее дальнейшего снижения. В то же время негативное влияние сокращений будет все же ограниченным. В первом квартале по-прежнему были вакантны более 11000 рабочих мест, в том числе около 1500 - в перерабатывающей промышленности. При этом количество предприятий, жалующихся, будто именно нехватка рабочей силы ограничивает их рост, не сильно уменьшилось.

Проблемы нехватки рабочей силы в Эстонии станут хроническими

В широком аспекте хронической проблемой Эстонии является нехватка рабочей силы, а не безработица. Трудоспособное население Эстонии быстро сокращается. Свежий демографический прогноз говорит, что уже в течение следующих трех лет доля людей в возрасте 25-64 года, то есть лучшего трудоспособного возраста, уменьшится на 15000 человек. Через пять лет эта цифра составит уже 27000.