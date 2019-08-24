Морской город Силламяэ благоустроит свое побережье

Протяженность будущего берегового променада составит около 640 метров, он расположится между бульваром Мере, который стал новой гордостью Силламяэ после капитальной реновации пару лет назад, и ведущей к порту улицей Вески. На следующем этапе в портовой части променада планируется построить порт для яхт и лодок.