Сб, 24.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Морской город Силламяэ благоустроит свое побережье

Силламяэский береговой променад, строительство которого завершится в конце следующего года, обещает стать гордостью всего Ида-Вирумаа.

ФОТО: Эскиз

Осенью начнется строительство силламяэского берегового променада стоимостью четыре миллиона евро, которое превратит приморский район между портом и центром города в предлагающую множество возможностей зону отдыха.

Протяженность будущего берегового променада составит около 640 метров, он расположится между бульваром Мере, который стал новой гордостью Силламяэ после капитальной реновации пару лет назад, и ведущей к порту улицей Вески. На следующем этапе в портовой части променада планируется построить порт для яхт и лодок.

Между морем и рекой Сытке

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ