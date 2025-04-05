Канцлер права выступила за отмену запрета на поддержку партий юридическими лицами

По оценке канцлера права Юлле Мадизе, Рийгикогу следует рассмотреть отмену запрета на пожертвования политическим партиям от юридических лиц.
Такую оценку Мадизе дала в направленном в Рийгикогу заключении по законопроекту о внесении поправок в Закон о политических партиях, пишет rus.err.
Канцлер права отметила, что в настоящее время закон позволяет наказывать организации гражданского общества за честную и публичную поддержку кандидатов, которая является совершенно нормальным явлением в свободном обществе и не несет никакого риска коррупции. По оценке Мадизе, такая ситуация также противоречит Конвенции о правах человека.
"Третьи стороны, независимые от кандидатов и политических партий, должны иметь возможность осуществлять свои расходы, даже если они направлены на то, чтобы повлиять на исход выборов - это не должно быть полностью запрещено", - процитировала Мадизе совместный документ Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.