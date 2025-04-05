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Канцлер права выступила за отмену запрета на поддержку партий юридическими лицами

Юлле Мадизе.
Юлле Мадизе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

По оценке канцлера права Юлле Мадизе, Рийгикогу следует рассмотреть отмену запрета на пожертвования политическим партиям от юридических лиц.

Такую оценку Мадизе дала в направленном в Рийгикогу заключении по законопроекту о внесении поправок в Закон о политических партиях, пишет rus.err.

Канцлер права отметила, что в настоящее время закон позволяет наказывать организации гражданского общества за честную и публичную поддержку кандидатов, которая является совершенно нормальным явлением в свободном обществе и не несет никакого риска коррупции. По оценке Мадизе, такая ситуация также противоречит Конвенции о правах человека.

"Третьи стороны, независимые от кандидатов и политических партий, должны иметь возможность осуществлять свои расходы, даже если они направлены на то, чтобы повлиять на исход выборов - это не должно быть полностью запрещено", - процитировала Мадизе совместный документ Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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