Канцлер права выступила за отмену запрета на поддержку партий юридическими лицами

Такую оценку Мадизе дала в направленном в Рийгикогу заключении по законопроекту о внесении поправок в Закон о политических партиях, пишет rus.err.

Канцлер права отметила, что в настоящее время закон позволяет наказывать организации гражданского общества за честную и публичную поддержку кандидатов, которая является совершенно нормальным явлением в свободном обществе и не несет никакого риска коррупции. По оценке Мадизе, такая ситуация также противоречит Конвенции о правах человека.