Сб, 24.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Как Репинский половину волостного собрания одурачил

Если Мартин Репинский неоднократно заверял Нину Негласон и других представителей оппозиции, что на его или Екатерины Васильевой голос можно рассчитывать при властном перевороте в Йыхви, то на самом деле было не так.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Когда в четверг к вечеру депутаты Йыхвиского волостного собрания приступили к голосованию о выражении недоверия теперешним властям, уже заранее было известно, что оно провалится, ведь главный инициатор властного переворота Мартин Репинский сделал ноги из волостного собрания и сообщил утром, что волостная власть останется на месте.

"Северное побережье" разговаривало более чем с десятком членов Йыхвиского волостного собрания, а также с новым кандидатом в волостные старейшины Андресом Яадла, и все они подтвердили, что Репинский являлся одним из главных деятелей в этой попытке властного переворота.   

Репинский: я властный переворот не планировал 

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