Как Репинский половину волостного собрания одурачил

Когда в четверг к вечеру депутаты Йыхвиского волостного собрания приступили к голосованию о выражении недоверия теперешним властям, уже заранее было известно, что оно провалится, ведь главный инициатор властного переворота Мартин Репинский сделал ноги из волостного собрания и сообщил утром, что волостная власть останется на месте.
"Северное побережье" разговаривало более чем с десятком членов Йыхвиского волостного собрания, а также с новым кандидатом в волостные старейшины Андресом Яадла, и все они подтвердили, что Репинский являлся одним из главных деятелей в этой попытке властного переворота.