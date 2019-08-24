Как Репинский половину волостного собрания одурачил

Если Мартин Репинский неоднократно заверял Нину Негласон и других представителей оппозиции, что на его или Екатерины Васильевой голос можно рассчитывать при властном перевороте в Йыхви, то на самом деле было не так.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik