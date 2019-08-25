БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ. Футбольный день в Нарве: приехали зенитовцы, два матча подряд

В первом матче встретились Футбольные Легенды Эстонии (45+) и Легенды Зенита 1984 года из Санкт-Петербург (45+). Эстонская команда победила гостей со счетом 5:3.

Петербуржцы приехали в Нарву с мощной и горячей группой поддержки, фанаты на трибунах взорвали во время матча пару шумовых петард.

Во втором матче в рамках премиум-лиги "Нарва-Транс" принял таллиннскую "Флору" и проиграл ей со счетом 0:1. Единственный гол в ворота нарвитян забил на 54-й минуте игры Мяртен Кууск.

В администрации клуба "Нарва-Транс" с гордостью сообщили, ссылаясь на официальный подсчет, что эта игра собрала на трибунах 1068 болельщиков, и это считается рекордной посещаемостью в истории Ида-Вирумаа.

Во время матчей на стадионе продолжался праздник с развлечениями для всей семьи.

Также в рамках всего футбольного дня проходило арт-мероприятие для украшения одной из стен стадиона "Кренгольм".