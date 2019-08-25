Уголовное дело о якобы подлоге документов в Нарвском горсобрании закрыто

Согласно подписанному в Полиции безопасности и одобренному в Вируской окружной прокуратуре постановлению, производство по криминальному делу прекращено, поскольку отсутствует основание для этого производства. Постановление вынесено в начале августа, хотя заявление о подозрении на подлог документов в Нарвском горсобрании было подано еще в начале апреля - вскоре после снятия Тармо Таммисте с должности мэра Нарвы.

Правящая в горсобрании фракция "Kodulinn Narva" 11 марта заявила о намерении выразить недоверие мэру Таммисте и на следующем заседании 15 марта проголосовала за это. Депутат из оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова подозревала, что заявивший о намерении выразить недоверие мэру председатель "Kodulinn Narva" Алексей Воронов и входящая в ту же фракцию председатель горсобрания Ирина Янович совершили подлог документов. Кондрашова заявила об этом в прокуратуру 5 апреля, о чем тогда же рассказывало "Северное побережье".

Кондрашова сообщила в прокуратуру, в частности, что инициаторы недоверия не представили горсобранию заявление о недоверии в установленный законом срок, чтобы все, включая самого Таммисте, могли с содержанием заранее ознакомиться и должным образом отреагировать.

По словам оппозиционера, в день инициирования недоверия она лично уточнила у председателя горсобрания, что именно представил Воронов. "Заявления с подписями депутатов у Ирины Янович не было", - отметила заявитель. Однако затем в регистре документов Нарвской горуправы появилось необходимое заявление о недоверии со списком фамилий депутатов-инициаторов, которое прежде не было зачитано перед депутатским корпусом и не было вовремя передано председателю. Кроме того, Кондрашова отмечала, что на разных стадиях процесса документы по недоверию отличались.

На нынешнее сообщение о прекращении криминального производства Кондрашова сказала "Северному побережью", что ей трудно оценить - справедливо это или нет.

- Если пересмотреть наши прямые эфиры в "Фэйсбуке", изучить и сравнить документы в регистре по вотуму недоверия Тармо Таммисте, то остается много вопросов. В любом случае, цели навредить кому бы то ни было у нас не было, а обвинить в нашей стране может только суд. Но то, что стоит быть внимательными к документам, попадающим в городское собрание от правящей фракции, у меня сомнений нет, - заключила Кондрашова.