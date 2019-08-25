Уголовное дело о якобы подлоге документов в Нарвском горсобрании закрыто

Полиция безопасности и прокуратура решили завершить уголовное дело по заявлению нарвского оппозиционного депутата, заявлявшего, что выражение вотума недоверия прошлому мэру Нарвы Тармо Таммисте сопровождалось в горсобрании подлогом документов.
Согласно подписанному в Полиции безопасности и одобренному в Вируской окружной прокуратуре постановлению, производство по криминальному делу прекращено, поскольку отсутствует основание для этого производства. Постановление вынесено в начале августа, хотя заявление о подозрении на подлог документов в Нарвском горсобрании было подано еще в начале апреля - вскоре после снятия Тармо Таммисте с должности мэра Нарвы.
Правящая в горсобрании фракция "Kodulinn Narva" 11 марта заявила о намерении выразить недоверие мэру Таммисте и на следующем заседании 15 марта проголосовала за это. Депутат из оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова подозревала, что заявивший о намерении выразить недоверие мэру председатель "Kodulinn Narva" Алексей Воронов и входящая в ту же фракцию председатель горсобрания Ирина Янович совершили подлог документов. Кондрашова заявила об этом в прокуратуру 5 апреля, о чем тогда же рассказывало "Северное побережье".
Кондрашова сообщила в прокуратуру, в частности, что инициаторы недоверия не представили горсобранию заявление о недоверии в установленный законом срок, чтобы все, включая самого Таммисте, могли с содержанием заранее ознакомиться и должным образом отреагировать.
По словам оппозиционера, в день инициирования недоверия она лично уточнила у председателя горсобрания, что именно представил Воронов. "Заявления с подписями депутатов у Ирины Янович не было", - отметила заявитель. Однако затем в регистре документов Нарвской горуправы появилось необходимое заявление о недоверии со списком фамилий депутатов-инициаторов, которое прежде не было зачитано перед депутатским корпусом и не было вовремя передано председателю. Кроме того, Кондрашова отмечала, что на разных стадиях процесса документы по недоверию отличались.
На нынешнее сообщение о прекращении криминального производства Кондрашова сказала "Северному побережью", что ей трудно оценить - справедливо это или нет.
- Если пересмотреть наши прямые эфиры в "Фэйсбуке", изучить и сравнить документы в регистре по вотуму недоверия Тармо Таммисте, то остается много вопросов. В любом случае, цели навредить кому бы то ни было у нас не было, а обвинить в нашей стране может только суд. Но то, что стоит быть внимательными к документам, попадающим в городское собрание от правящей фракции, у меня сомнений нет, - заключила Кондрашова.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, кого оппозиционер заподозрила в должностном подлоге документов, уже во второй половине марта давала "Северному побережью" комментарий по данному вопросу. Она заверяла, что все необходимые по закону документы для выражения недоверия мэру были представлены горсобранию со стороны заявителей и имелись в канцелярии.