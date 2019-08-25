С успехом прошел первый рок-фестиваль "Go Narva!" - будет и продолжение через год

Главный организатор, член правления НКО "GoNarva" Юрий Новиков по итогам мероприятия сказал "Северному побережью", что все прошло вполне успешно: "Праздник получился, все это видели".

По первым подсчетам, фестиваль посетили около 2000 человек, включая тех, кто пришел по приглашениям и пр., а не только по приобретенным в кассе билетам.

Новиков отметил, что довольными остались и артисты.

- У нас работали очень хорошие команды и со звуком, и со светом. Конечно, были некоторые технические сложности, но они быстро и легко решались. В результате все группы выступили вовремя, что нелегко далось с технической точки зрения. Лишь только выход "Чиж & Co" задержался, может, минут на семь, - доволен Новиков.

Почти все артисты покинули фестивальную Нарву сразу после выступлений, и только "Леприконсы" (Беларусь) с "Uma2rman" (Россия) заночевали в отеле "Лийваранд" в Нарва-Йыэсуу.

В качестве организаторской самокритики Новиков отметил неудовлетворительное состояние ограждений и туалетов на территории фестиваля - подвел партнер: "Туалеты были не в самом лучшем состоянии, и заборы оставляли желать лучшего - не было темной пленки, чтобы натянуть и оградить пространство за сценой".

Юрий Новиков, который имеет давние семейные и дружеские связи с Нарвой и планирует переехать сюда из Таллинна, рассказал, что фестиваль "Go Narva!" стал для него первым организаторским опытом в приграничном городе. "Идея об этом фестивале мне когда-то пришла во сне", - признался он.

После того вещего сна работа над организацией была начата в январе, и таким образом на воплощение идеи потребовалось восемь месяцев. "Это восемь месяцев ежедневной работы, она продолжается и сейчас", - отметил Новиков.