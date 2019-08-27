Вт, 27.08.2019
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В Белом зале поселился пушкинский дух

Юрий Хорев на вернисаже заряжал эмоциями, вспоминая дни, проведенные в Пушкиногорье.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца предлагает совершить путешествие по пушкинским местам, причем для этого совсем не обязательно отправляться в дальний путь, потому что о впечатлениях и нашем настроении позаботилось Объединение русских художников Эстонии (ОРХЭ). На новой выставке "Вновь я посетил..." около 50 полотен, многие из которых были написаны на пленэрах в Пушкиногорье. Но есть и другие - рожденные в мастерских художников, для которых поэт близок и любим.

Новой выставкой ОРХЭ отмечает 220-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Дух прославленного на весь мир поэта витал в Белом зале уже с утра - после летнего перерыва здесь вновь начал работать проект "Русский музей: виртуальный филиал" и его руководитель Ольга Жаркова пригласила гостей в виртуальное путешествие по Пушкинским горам. Лекция "Пушкинские горы" началась в десять. 

Стоит ли придумывать тему, когда весь зал обрамлен шикарными иллюстрациями к рассказу и виртуальному путешествию по уголкам Пушкиногорья? Причем, сама Ольга знает об этих увлекательных местах не понаслышке - сама не один день провела в музее-заповеднике, гуляла по дорожкам парков и восхищалась нехитрой красотой древних построек... Ее впечатления не только прозвучали в рассказе, но и нашли визуальное отражение в картинах, хотя в нынешней экспозиции представлена лишь небольшая часть ее "пушкинской" коллекции. 

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