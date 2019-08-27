В Белом зале поселился пушкинский дух

Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца предлагает совершить путешествие по пушкинским местам, причем для этого совсем не обязательно отправляться в дальний путь, потому что о впечатлениях и нашем настроении позаботилось Объединение русских художников Эстонии (ОРХЭ). На новой выставке "Вновь я посетил..." около 50 полотен, многие из которых были написаны на пленэрах в Пушкиногорье. Но есть и другие - рожденные в мастерских художников, для которых поэт близок и любим.
Новой выставкой ОРХЭ отмечает 220-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Дух прославленного на весь мир поэта витал в Белом зале уже с утра - после летнего перерыва здесь вновь начал работать проект "Русский музей: виртуальный филиал" и его руководитель Ольга Жаркова пригласила гостей в виртуальное путешествие по Пушкинским горам. Лекция "Пушкинские горы" началась в десять.