В Белом зале поселился пушкинский дух

Новой выставкой ОРХЭ отмечает 220-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Дух прославленного на весь мир поэта витал в Белом зале уже с утра - после летнего перерыва здесь вновь начал работать проект "Русский музей: виртуальный филиал" и его руководитель Ольга Жаркова пригласила гостей в виртуальное путешествие по Пушкинским горам. Лекция "Пушкинские горы" началась в десять.

Стоит ли придумывать тему, когда весь зал обрамлен шикарными иллюстрациями к рассказу и виртуальному путешествию по уголкам Пушкиногорья? Причем, сама Ольга знает об этих увлекательных местах не понаслышке - сама не один день провела в музее-заповеднике, гуляла по дорожкам парков и восхищалась нехитрой красотой древних построек... Ее впечатления не только прозвучали в рассказе, но и нашли визуальное отражение в картинах, хотя в нынешней экспозиции представлена лишь небольшая часть ее "пушкинской" коллекции.