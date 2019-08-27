В Йыхви заговорили о строительстве нового детсада

В йыхвиский комиссии по образованию и работе с молодежью зашла речь о необходимости строительства нового детского сада из-за возникшей нехватки помещений, которая касается в первую очередь детсада "Kalevipoeg".
Директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс сказала, что с грядущего учебного года в детсаду "Kalevipoeg" откроют новую ясельную группу на 14 мест. Поскольку группа будет работать в помещении, которое до сих пор использовалось в качестве спортзала, в детсаду теперь нет помещения для занятий спортом. Вдобавок комнату для воспитателей превратят в музыкальную комнату.