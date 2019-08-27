Вт, 27.08.2019
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В Йыхви заговорили о строительстве нового детсада

Детсад "Pillerkaar" был построен девять лет назад, так как в имевшихся детсадах стало тесно. Теперь о нехватке помещений заговорили снова.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В йыхвиский комиссии по образованию и работе с молодежью зашла речь о необходимости строительства нового детского сада из-за возникшей нехватки помещений, которая касается в первую очередь детсада "Kalevipoeg".

Директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс сказала, что с грядущего учебного года в детсаду "Kalevipoeg" откроют новую ясельную группу на 14 мест. Поскольку группа будет работать в помещении, которое до сих пор использовалось в качестве спортзала, в детсаду теперь нет помещения для занятий спортом. Вдобавок комнату для воспитателей превратят в музыкальную комнату.

- Может, тогда нужно построить новое здание? - спросил в ответ на это волостной старейшина Макс Каур. По словам Окс, при строительстве самого нового йыхвиского детсада - детсада "Pillerkaar" - была предусмотрена возможность его расширить в случае необходимости. Это подтвердил и советник по развитию Рейн Луузе, добавив, что земельный участок для этого есть. 

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