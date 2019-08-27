Вт, 27.08.2019
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ПЕРЕДОВИЦА: Хорошая еда - магнит для туриста

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Много лет мы жили, придерживаясь той точки зрения, что для привлечения туристов каждый регион должен сильно постараться, чтобы придумать, как бы выделить свои особенности, каковых у ближних и дальних соседей нет.

Мы вполне оправданно полагали, что Ида-Вирумаа имеет очень большие возможности для развития туризма - другого такого разноликого уезда в Эстонии не существует. Тут есть водоемы на любой вкус, а также как естественные, так и промышленные рельефные ландшафты, девственные леса и лесопарки, а также много чего другого.   

Мы не один год волновались также о том, где бы вкусно накормить и комфортно разместить туриста - долгое время это являлось проблемой. Однако шаг за шагом Ида-Вирумаа сумел улучшить уровень своей сферы обслуживания. Впрочем, в достаточной ли мере мы осознаем важность хорошей еды для туристов? То, что люди готовы для получения вкусовых впечатлений преодолевать большие расстояния, неоднократно подтверждалось как прошлым, так и нынешним летом.     

В начале лета идавирусцы активно участвовали в общереспубликанской акции - в дне домашних кафе, - когда открывали для чужих людей свои дома, предлагая гостям разные вкусности. Недавний день мызных кафе тоже стал сверхпопулярным: временные кафе открылись также на мызах нашего уезда.   

В прошедшие выходные можно было ознакомиться с причудскими вкусами во временных точках общепита, растянувшихся на 175 километров. Тут мы не раз слышали, что Причудье посетили люди от Харью до Вырну и от Курессааре до Нарвы. Это подтверждает: турист питается не только живописными видами или экстремальными занятиями. Хорошая еда - тоже одно из впечатлений, привлекающих туристов.

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