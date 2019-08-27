ПЕРЕДОВИЦА: Хорошая еда - магнит для туриста

Мы вполне оправданно полагали, что Ида-Вирумаа имеет очень большие возможности для развития туризма - другого такого разноликого уезда в Эстонии не существует. Тут есть водоемы на любой вкус, а также как естественные, так и промышленные рельефные ландшафты, девственные леса и лесопарки, а также много чего другого.

Мы не один год волновались также о том, где бы вкусно накормить и комфортно разместить туриста - долгое время это являлось проблемой. Однако шаг за шагом Ида-Вирумаа сумел улучшить уровень своей сферы обслуживания. Впрочем, в достаточной ли мере мы осознаем важность хорошей еды для туристов? То, что люди готовы для получения вкусовых впечатлений преодолевать большие расстояния, неоднократно подтверждалось как прошлым, так и нынешним летом.

В начале лета идавирусцы активно участвовали в общереспубликанской акции - в дне домашних кафе, - когда открывали для чужих людей свои дома, предлагая гостям разные вкусности. Недавний день мызных кафе тоже стал сверхпопулярным: временные кафе открылись также на мызах нашего уезда.