Вт, 27.08.2019
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Уменьшение сланцедобычи привело добывающее предприятие в суд

Предполагаемые объемы добычи резко сократились из-за снижения конкурентоспособности сланцевой энергетики, из-за чего значительно меньше работы стало также у потребляющих моторное топливо машин.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Уменьшение сланцедобычи вследствие дорожания квот на выброс двуокиси углерода привело к судебной тяжбе между добывающим предприятием и выигравшей тендер на поставку моторного топлива фирмой, поскольку последняя не смирилась с тем, что "Enefit Kaevandused", ссылаясь на трудности, отменил поставку. Добывающая фирма победила в споре.

В марте нынешнего года предприятие "Enefit Kaevandused" объявило тендер на поставку моторных топлив, победитель которого должен был в течение пяти лет поставить добывающему концерну 53000 литров дизельного топлива и 35000 литров бензина. Однако в середине мая руководство предприятия одобрило решение тендерной комиссии, которым прекратили тендерное производство.   

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