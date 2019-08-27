Уменьшение сланцедобычи привело добывающее предприятие в суд

Предполагаемые объемы добычи резко сократились из-за снижения конкурентоспособности сланцевой энергетики, из-за чего значительно меньше работы стало также у потребляющих моторное топливо машин.

Уменьшение сланцедобычи вследствие дорожания квот на выброс двуокиси углерода привело к судебной тяжбе между добывающим предприятием и выигравшей тендер на поставку моторного топлива фирмой, поскольку последняя не смирилась с тем, что "Enefit Kaevandused", ссылаясь на трудности, отменил поставку. Добывающая фирма победила в споре.