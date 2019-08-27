Уменьшение сланцедобычи привело добывающее предприятие в суд

Уменьшение сланцедобычи вследствие дорожания квот на выброс двуокиси углерода привело к судебной тяжбе между добывающим предприятием и выигравшей тендер на поставку моторного топлива фирмой, поскольку последняя не смирилась с тем, что "Enefit Kaevandused", ссылаясь на трудности, отменил поставку. Добывающая фирма победила в споре.
В марте нынешнего года предприятие "Enefit Kaevandused" объявило тендер на поставку моторных топлив, победитель которого должен был в течение пяти лет поставить добывающему концерну 53000 литров дизельного топлива и 35000 литров бензина. Однако в середине мая руководство предприятия одобрило решение тендерной комиссии, которым прекратили тендерное производство.