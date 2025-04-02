Жители Эстонии предпочитают инвестировать в недвижимость и благородные металлы

Исследование, проведенное Norstat по заказу банка Citadele в странах Балтии, показало, что при наличии возможности и свободных средств 64% жителей Эстонии предпочитают в первую очередь вкладывать деньги в недвижимость (землю, лес, жилье). Затем следуют акции, облигации и прочие ценные бумаги (25%), а замыкают тройку предпочтений благородные металлы (23%).

«Внимания при этом заслуживает то обстоятельство, что в прошлом году на тот же вопрос люди отвечали иначе – на втором месте были золото и другие благородные металлы. И в целом предпочтения людей больше сместились с так сказать материального имущества, в том числе произведений искусства и ценных предметов, на ценные бумаги», – пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. Пропорционально в сравнении с прошлым годом люди, наряду с акциями и ценными бумагами, больше готовы инвестировать также в третью пенсионную ступень, фонды и криптовалюту.

Ребане отметил, что за смещением предпочтений, по-видимому, стоит более обостренное ощущение опасности. «Звучит меньше рекомендаций об инвестировании в недвижимость, на что в наибольшей степени оказывает влияние геополитическое напряжение. В то же время, именно сейчас на рынке можно найти выгодные сделки. При этом любопытство вызывает снижение интереса к благородным металлам несмотря на то, что золото успело вырасти в цене. Причина может быть в том, что потенциальные инвесторы ждут падения цены на золото в связи с возможным изменением геополитической ситуации, например, объявлением перемирия или другими новостями позитивного характера. Стоимость золота в сравнении с годом ранее выросла примерно на треть», – сказал Ребане.

На четвертом месте в списке инвестиционных предложений жителей Эстонии третья пенсионная ступень (22%), а пятое занимают фонды (19%). Желание инвестировать в произведения искусства, криптовалюту и благородные металлы высказывают 6% людей.

Интерес жителей Латвии и Литвы к инвестированию в недвижимость, согласно опросу Citadele, за год также упал. С другой стороны, в этих странах Балтии не так заметно снизилась готовность инвестировать в благородные металлы.