ТРИ ВОПРОСА: Почему Мартин Репинский предпринял попытку властного переворота в Йыхви?

- Меня никто не приглашал. С одной стороны, в политике это нормальное явление. Но это, разумеется, для всех было очень странно, никто этого не ожидал. Нас удивило, что кто-то из нашей центристской фракции пытается такое сделать. С Алланом Мяндом (входивший в число выражавших недоверие бывший член фракции Центристской партии, который, однако, в партию не входит) мы поговорили и во всем разобрались. К нему у меня никаких претензий нет. Но со стороны Мартина это было действительно неожиданно. Мы, конечно, поговорим и обсудим.