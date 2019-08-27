Француз из экспертной комиссии оценил шансы Нарвы и Тарту: "Фифти-фифти"

Весь день 26 августа провели в Нарве несколько членов экспертной оценочной комиссии, или жюри, которым предстоит решить - какой из двух городов-кандидатов от Эстонии лучше назвать культурной столицей Европы 2024 года.

Членов жюри сперва свозили в соседний курортный Нарва-Йыэсуу и познакомили с тамошним руководством, потом показали нарвский театральный центр "Свободная сцена" и мультимедийный творческий центр "OBJEKT" по соседству. Далее сделали тур по Нарве, показали одну из гимназий, общественный центр, напоили кофе в арт-клубе "Ро-Ро", познакомили с арт-резиденцией в Кренгольмском районе города.

Обедали гости в кафе "Muna" в Нарвском колледже Тартуского университета, где им приготовили разнообразное меню.

После обеда совершили пешую экскурсию с гидом из музея по старой части Нарвы и прибрежному променаду. Тут гостей порадовал специально для них наведенный фольклорный мост: на нарвском и ивангородском берегах пограничной реки одновременно пели, танцевали и перекрикивались творческие народные коллективы с русским колоритом.

В конце дня визита гостей познакомили с прошлым и настоящим "Кренгольмской мануфактуры" и Кренгольмского района Нарвы. Как раз сейчас в бывших фабриках готовится к началу оперный фестиваль.

Стараясь быть беспристрастными в ходе визита члены оценочной комиссии были скупы на комментарии для прессы. Так, Иржи Сучанек из чешского города Пльзень (культурная столица Европы 2015 года) был готов поговорить с репортером о том, как переживает Нарва насчет этого конкурса, однако от записи интервью категорически отказался.

- Мы встретили здесь очень-очень интересных людей и много энтузиазма, - рассказывает более смелый в комментариях Сильвен Паскуа - француз, руководящий в Европейской комиссии в Брюсселе группой по культурным и творческим индустриям.

Он подтвердил, что граница с Россией - важный фактор для Нарвы, относящийся к такой категории оценок городов-кандидатов, как европейский масштаб, то есть европейская значимость.

- Связь со всем миром - это часть европейского измерения, мы хотим развивать взаимоотношения с соседними странами, другими странами региона, и это важная часть данного критерия оценивания, - сказал Паскуа.

Отвечая на вопрос о сложности предстоящего выбора между Нарвой и Тарту, гость из Еврокомиссии сказал: "В этом красота соревнования: состязаются два сильных города с двумя очень сильными заявками. Эстония может быть очень горда, что два ее города претендуют стать культурной столицей Европы-2024".

На самый провокационный вопрос - какой же из двух наших городов все же самый любимый, Паскуа ответил максимально политкорректно: "Фифти-фифти, и это действительно так".