Француз из экспертной комиссии оценил шансы Нарвы и Тарту: "Фифти-фифти"
Нарва сделала последнее, что от нее зависело в долгом процессе борьбы за титул культурной столицы Европы 2024 года - приграничный город принимал, развлекал и кормил членов экспертной оценочной комиссии. В их плане 27 августа значится визит в Тарту, а на следующий вечер все узнают, какой из двух городов был самым убедительным кандидатом.
Весь день 26 августа провели в Нарве несколько членов экспертной оценочной комиссии, или жюри, которым предстоит решить - какой из двух городов-кандидатов от Эстонии лучше назвать культурной столицей Европы 2024 года.
Членов жюри сперва свозили в соседний курортный Нарва-Йыэсуу и познакомили с тамошним руководством, потом показали нарвский театральный центр "Свободная сцена" и мультимедийный творческий центр "OBJEKT" по соседству. Далее сделали тур по Нарве, показали одну из гимназий, общественный центр, напоили кофе в арт-клубе "Ро-Ро", познакомили с арт-резиденцией в Кренгольмском районе города.
Обедали гости в кафе "Muna" в Нарвском колледже Тартуского университета, где им приготовили разнообразное меню.
После обеда совершили пешую экскурсию с гидом из музея по старой части Нарвы и прибрежному променаду. Тут гостей порадовал специально для них наведенный фольклорный мост: на нарвском и ивангородском берегах пограничной реки одновременно пели, танцевали и перекрикивались творческие народные коллективы с русским колоритом.
В конце дня визита гостей познакомили с прошлым и настоящим "Кренгольмской мануфактуры" и Кренгольмского района Нарвы. Как раз сейчас в бывших фабриках готовится к началу оперный фестиваль.
Стараясь быть беспристрастными в ходе визита члены оценочной комиссии были скупы на комментарии для прессы. Так, Иржи Сучанек из чешского города Пльзень (культурная столица Европы 2015 года) был готов поговорить с репортером о том, как переживает Нарва насчет этого конкурса, однако от записи интервью категорически отказался.
- Мы встретили здесь очень-очень интересных людей и много энтузиазма, - рассказывает более смелый в комментариях Сильвен Паскуа - француз, руководящий в Европейской комиссии в Брюсселе группой по культурным и творческим индустриям.
Он подтвердил, что граница с Россией - важный фактор для Нарвы, относящийся к такой категории оценок городов-кандидатов, как европейский масштаб, то есть европейская значимость.
- Связь со всем миром - это часть европейского измерения, мы хотим развивать взаимоотношения с соседними странами, другими странами региона, и это важная часть данного критерия оценивания, - сказал Паскуа.
Отвечая на вопрос о сложности предстоящего выбора между Нарвой и Тарту, гость из Еврокомиссии сказал: "В этом красота соревнования: состязаются два сильных города с двумя очень сильными заявками. Эстония может быть очень горда, что два ее города претендуют стать культурной столицей Европы-2024".
На самый провокационный вопрос - какой же из двух наших городов все же самый любимый, Паскуа ответил максимально политкорректно: "Фифти-фифти, и это действительно так".
Для пущей убедительности перед европейским жюри нарвитяне из городской рабочей группы культурной столицы выписали к себе из Санкт-Петербурга руководителя и режиссера "Театра на Литейном" Сергея Морозова. Его приглашали еще на стадии разработки концепции заявки, и Морозов на полном серьезе называет себя агентом Нарвы: он не является частью официальных структур, но имеет деловую заинтересованность в ее европейском успехе.
Гость из Петербурга выступил перед членами жюри, обрисовав отличные перспективы сотрудничества Нарвы с северо-западным регионом России, а конкретно с Ленинградской областью, как непосредственным соседом. Морозов получил от администрации Ленобласти официальные полномочия высказать заинтересованность в успехе Нарвы.
- Могу сказать, что Ленинградская область очень заинтересована в победе Нарвы в конкурсе на культурную столицу Европы и готова предоставлять ей различные творческие ресурсы, - говорил Морозов, когда вместе с европейскими гостями они стояли на эстонском берегу пограничной реки и наблюдали народную песенно-танцевальную перекличку с ивангородской стороной.
Морозов высказал уверенность, что если Нарва получит титул, то это будет уникальная культурная столица Европы:
- Каждый год новой культурной столицей становится какой-то город, а в этом случае столицей станет не просто город, не точка на карте, а целый регион и даже с присоединением российской части. По-моему, это уникальная возможность, - отметил петербуржец. - Кросс-культурные проекты, которые возникнут, если Нарва получит титул, еще больше увеличат значимость проекта культурной столицы Европы, и это будет столица многих народов, еще более расширяясь за счет российской культуры и российских ресурсов.
Традиция Европейских культурных столиц ведет свое начало с 1983 года, когда бывшая актриса, а позднее министр культуры Греции Мелина Меркури сделала такое предложение. Цель состояла в сближении европейцев и подтверждении культурного богатства и разнообразия этой части света.
В 1985 году идея была реализована в виде межправительственной инициативы с первоначальным названием "Культурный город Европы". Популярность идеи росла, и в 1999 году она превратилась в инициативу Европейского союза. Города стали называть культурными столицами Европы.
Сначала культурные столицы выбирались по одной каждый год, но в 21-м веке стало традицией выбирать по нескольку. На 2024 год вдобавок к Эстонии титул культурной столицы получит один город Австрии и один город страны-члена Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страны-кандидата в Европейский союз (Албания, Македония, Черногория, Сербия, Турция) или потенциальной страны-кандидата (Босния и Герцеговина и Косово).
В Эстонии культурная столица до сих пор выбиралась лишь единожды - это был Таллинн в 2011 году.
Выбор культурной столицы проходит в два этапа: предварительный и окончательный отбор. Сейчас этот долгий процесс в финальной стадии, когда специальная комиссия посещает вышедшие в финальный тур города. При оценке заявок городов комиссия берет за основу шесть равных категорий: вклад в долгосрочную стратегию содействия, европейский масштаб, культурное и художественное содержание программы, ее реализуемость, привлечение, организация.
Окончательный выбор будет сделан и объявлен 28 августа.