О принципах и беспринципности в политике

Часть политиков (членов Рийгикогу, правительства, собраний самоуправлений и местных управлений) и политкомментаторов считают, что в политике товаром служит все, в том числе приципы и ценности. В связи с этим они полагают, что единственная цель в политике - это власть как таковая.
А также считают, будто существуют кукловоды и принимающие решения, а остальные, мягко говоря, только поднимают руки и нажимают на кнопки. Жизнь показала, что когда думающий подобным образом политик-дилетант приходит в политику, то больно обжигается, поскольку эти мнения ошибочны.
В политику приходят для достижения каких-либо целей. Кто-то действительно ищет теплого местечка, высокого положения и высокого дохода, но мой опыт показывает, что в основном приходят все же с желанием что-то сделать и что-то изменить. Судя по моим субъективным ощущениям, у новичков больше воодушевления, а среди "старичков" чаще наблюдается стремление к комфорту. Самой распространенной причиной добровольного ухода являются утрата пыла и появление новой, вызывающей больше страсти личной цели.
Для достижения целей обычно действительно необходимо достичь высокой позиции принимающего решения, то есть войти в правительство или местное самоуправление. К оппозиции прислушиваются не всегда - зачастую только потому, что это оппозиция. Что, по-моему, глупо. Не раз бывало также, что за хороший и правильный проект не голосовали только потому, что в его пояснительной записке упоминается Евросоюз, что тоже глупо.
В Эстонии на уровне государства всегда существовали коалиции. То есть, правительства всегда действовали в рамках внутренних компромиссов и ни одно из решений любого правительства не было решением только одной участвующей в правительстве партии. Нельзя сказать, будто одна партия несет ответственность за все, а другая - вообще ни за что. Коалиционное правительство всегда является правительством и коллективной ответственностью всех участвующих сторон.
Коалицию можно формировать разными способами, однако не бывает такого, чтобы достигнуты были все или почти все цели одного из участников и в то же время полностью проигнорировали цели другого или других участников. Цели участников правительства могут быть очень разными и даже иногда противоположными по некоторым вопросам, однако до сих пор не случалось такого, чтобы главной задачей одной из сторон было лишь удержаться у власти. Однако времена меняются, и я не исключаю, что именно такое мы наблюдаем сейчас в Эстонии.
Странно читать, как входящий в правительство обвиняет оппозицию в желании прийти к власти. В ответ можно спросить: если власть неважна (то есть, для партии ее цели неважны), то что ты и твоя партия делаете в правительстве? Для чего вообще существует ваша партия и каковы ее идеологические основы?
Оторопь берет, когда партию обвиняют в том, что она желает достичь своих целей, а не критиковать цели партии. Многим довольно трудно различить эти две вещи.
Такие беспринципные люди считают, что и другие подобны им - готовы на любую сделку, не имеют собственной точки зрения и мнения; они низводят большую часть политиков до низшего политического класса, не способного самостоятельно мыслить, служащего для заполнения мест, являющегося послушными партийными солдатами, а также покупаемого и продаваемого.
Еще больше ужасает, когда какой-то политический образ мышления или мировоззрения объявляют подлежащими уничтожению. Я хочу обратить внимание на то, что эту обреченную коалицией на уничтожение партию и ее цели поддерживают более трети жителей Эстонии. Если добавить сюда вторую оппозиционную партию, то мы получим мировоззрения почти половины жителей Эстонии. Неужели планируется уничтожить треть/половину жителей Эстонии? Или выслать их из Эстонии (в Канаду?)? Или же их станут перевоспитывать в специальных лагерях?
Печально читать, когда высокопоставленный политик выражает мнение, будто в политике принципы ничего не стоят и все продается. Он, почти всю свою сознательную жизнь проведший в политике, не верит, что у людей имеются принципы и ценности, и что другие политики голосуют и принимают решения не из-за своего места/денег, а исходя их собственных убеждений о принципов. Грустно за такого человека, ведь возникает чувство, что такой молодой-старый человек изнутри глубоко надломлен и многого в жизни лишен.
Должность может многое предписывать - например, как себя вести и что говорить, - однако она никогда не предписывает принципы и ценности. Если же должность важнее их, то речь идет о беспринципности, а ее в политике не должно быть. Да, она есть. Именно такие беспринципные люди считают, что и другие подобны им - готовы на любую сделку, не имеют собственной точки зрения и мнения; они низводят большую часть политиков до низшего политического класса, не способного самостоятельно мыслить, служащего для заполнения мест, являющегося послушными партийными солдатами, а также покупаемого и продаваемого.
Все то негативное, на что я указываю, существовало всегда и, очевидно, останется в будущем. Однако такие вещи не должны стать доминирующими и само собой разумеющимися, а я, к сожалению, наблюдаю именно такое. Беспринципность является сейчас самой большой угрозой для независимости и демократического строя в Эстонии.