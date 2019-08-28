О принципах и беспринципности в политике

А также считают, будто существуют кукловоды и принимающие решения, а остальные, мягко говоря, только поднимают руки и нажимают на кнопки. Жизнь показала, что когда думающий подобным образом политик-дилетант приходит в политику, то больно обжигается, поскольку эти мнения ошибочны.

В политику приходят для достижения каких-либо целей. Кто-то действительно ищет теплого местечка, высокого положения и высокого дохода, но мой опыт показывает, что в основном приходят все же с желанием что-то сделать и что-то изменить. Судя по моим субъективным ощущениям, у новичков больше воодушевления, а среди "старичков" чаще наблюдается стремление к комфорту. Самой распространенной причиной добровольного ухода являются утрата пыла и появление новой, вызывающей больше страсти личной цели.

Для достижения целей обычно действительно необходимо достичь высокой позиции принимающего решения, то есть войти в правительство или местное самоуправление. К оппозиции прислушиваются не всегда - зачастую только потому, что это оппозиция. Что, по-моему, глупо. Не раз бывало также, что за хороший и правильный проект не голосовали только потому, что в его пояснительной записке упоминается Евросоюз, что тоже глупо.

В Эстонии на уровне государства всегда существовали коалиции. То есть, правительства всегда действовали в рамках внутренних компромиссов и ни одно из решений любого правительства не было решением только одной участвующей в правительстве партии. Нельзя сказать, будто одна партия несет ответственность за все, а другая - вообще ни за что. Коалиционное правительство всегда является правительством и коллективной ответственностью всех участвующих сторон.

Коалицию можно формировать разными способами, однако не бывает такого, чтобы достигнуты были все или почти все цели одного из участников и в то же время полностью проигнорировали цели другого или других участников. Цели участников правительства могут быть очень разными и даже иногда противоположными по некоторым вопросам, однако до сих пор не случалось такого, чтобы главной задачей одной из сторон было лишь удержаться у власти. Однако времена меняются, и я не исключаю, что именно такое мы наблюдаем сейчас в Эстонии.

Странно читать, как входящий в правительство обвиняет оппозицию в желании прийти к власти. В ответ можно спросить: если власть неважна (то есть, для партии ее цели неважны), то что ты и твоя партия делаете в правительстве? Для чего вообще существует ваша партия и каковы ее идеологические основы?

Оторопь берет, когда партию обвиняют в том, что она желает достичь своих целей, а не критиковать цели партии. Многим довольно трудно различить эти две вещи.